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Кто поедет в регионы? Молодые врачи готовы совершить экспедиции по стране

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359622_kt...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425179-ru.html

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11 мая 2017, 9:21       Комментарии

Министр здравоохранения КР Талантбек Батыралиев обратился к Ассоциации молодых врачей Кыргызстана с просьбой помочь закрыть проблему с нехваткой медицинских специалистов на местах и организовать на время летних каникул экспедиции в регионы с целью оказания консультативной и организационно-просветительской помощи населению.
Он привел примеры последних событий в связи с оползнями и землетрясениями, когда люди в буквальном смысле оказались отрезанными от большой земли, и когда в некоторых населенных пунктах вообще нет ни одного врача или фельдшера. "В такой ситуации медицинские работники должны взять на себя функцию по оказанию не только медицинской, но и психологической помощи и поддержки людям, чтобы снять у них страх и напряженность в отношении своего будущего" - сказал Батыралиев.
10 мая на встрече с министром здравоохранения председатель ассоциации молодых врачей КР Эльзар Токтоназаров проинформировал главу ведомства о том, что ассоциация в сотрудничестве с Национальным госпиталем уже запланировала такую экспедицию в регионы страны в последней декаде мая с целью оказания практической медицинской помощи населению. В ходе недельной экспедиции будет проводиться:
<li>Осмотр, диагностика, лечение и оказание специализированной медицинской помощи для местного населения; </li><li>Диагностика, выявление патологии с дальнейшим лечением в профильных лечебных учреждениях; </li><li>Скрининг по заболеваниям для своевременного выявления и оказания медицинской помощи; </li><li>Проведение профилактических, объяснительных мероприятий для предупреждения заболеваний; </li><li>Установка телемедицинских точек, обучение и инструктирование местных медицинских работников по его использованию.</li>
"Мы избрали своей целью не крупные больницы и даже не ФАПы и ГСВ, а самые забытые всеми отдаленные уголки нашей страны, и это лишь часть большого проекта закрепления молодых специалистов на местах" - рассказал Токтоназаров.
В ходе беседы с министром от молодых врачей поступил еще ряд предложений по созданию реестра и онлайн-рейтинга врачей по проведению круглого стола и созданию консорциума в сфере развития электронного здравоохранения и др.
"Хороший энтузиазм надо закрепить, - считает Талантбек Батыралиев. - Даже во время Второй мировой войны бюджетные возможности не были лучшими, но и тогда в регионы ездили и работали с удовольствием, считалось, что эта работа – часть развития страны. У молодых врачей должно быть желание учиться. Страна нуждается в экспорте знаний. Очень нужна поддержка ассоциации. Необходимо также учитывать, что не каждый может быть врачом, кроме диплома и набранных баллов надо иметь еще и человеческие качества".
Ассоциация молодых врачей Кыргызстана была создана месяц назад и насчитывает около 50 человек, стать её членом может любой желающий и даже иностранный гражданин в возрасте от 20 до 38 лет. Прием в члены объединения осуществляется общим собранием, необходимо изложить о себе основные сведения, соблюдать требования устава и исправно платить членские взносы. Учредители организации учитывают также вопросы страхования и адвокатирования молодых специалистов.

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