Э.Бейшембиев: "В юбилейный год установления дипотношений между КР и ИРП возобновилась деятельность Межправкомиссии"

11 мая 2017, 9:31 Комментарии

10 мая исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических отношений Кыргызстана с Пакистаном. По случаю празднования юбилейной даты Посол КР в Пакистане Эрик Бейшембиев рассказал Агентству "Кабар" о достигнутых результатах и перспективных путях развития двусторонних отношений.

- Как изменились отношения Кыргызстана и Пакистана с момента установления двусторонних дипотношений?

- Исламская Республика Пакистан (ИРП) одной из первых признала независимость Кыргызстана, а дипломатические связи между нашими государствами были установлены 10 мая 1992 года, в результате подписания Протокола об установлении дипломатических отношений.

В том же году в Бишкеке открылось Посольство Пакистана в Кыргызстане, которое по сей день успешно осуществляет свою деятельность. В период с 2002 по 2007 годы было учреждено Генеральное консульство КР в г. Карачи, в последствии преобразованное в полноценное Посольство КР в г. Исламабаде.

С момента установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Пакистаном состоялся ряд взаимных визитов на высшем и высоком уровне. Сегодня уровень кыргызско-пакистанского политического диалога характеризуется активной динамикой сотрудничества. В юбилейный год установления дипломатических отношений между КР и ИРП, которым в текущем году исполняется 25-лет, возобновилась деятельность основного механизма развития торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей – Межправительственной кыргызско-пакистанской комиссии.

Заметное оживление наблюдается в сфере развития регионального сотрудничества между Кыргызстаном и Пакистаном, свидетельством чему является активное участие правительственной делегации Кыргызстана во главе с Премьер-министром КР С. Жээнбековым в 13-м Саммите стран-членов Организации Экономического Сотрудничества, состоявшемся в марте 2017 года в г. Исламабаде. По итогам Саммита ОЭС была принята Исламабадская декларация, куда вошли проекты с участием Кыргызстана в сфере энергетики и транспорта.

В этом же месяце текущего года, состоялся первый в истории двусторонних отношений официальный визит в Пакистан парламентской делегации Кыргызстана во главе с Торага ЖК КР Чыныбаем Турсунбековым, по итогам которого был подписан Меморандум о межпарламентском сотрудничестве Кыргызстана с Пакистаном.

Непростая ситуация с региональной безопасностью, обусловленная продолжающейся войной в соседнем Афганистане, накладывают свой негативный отпечаток и тормозят развитие связей Пакистана со странами Центральной Азии и Кыргызстаном в частности, однако правительства наших государств прилагают усилия по поиску взаимоприемлемых путей продвижения взаимовыгодного сотрудничества.

- Каково развитие двусторонних отношений на сегодняшний день, в первую очередь торгово-экономические? И можно ли сказать, что двусторонние отношения с ИРП выходят на более качественный уровень?

- Двусторонние отношения между нашими государствами в целом характеризуются положительно. В политической плоскости, Кыргызстан не имеет каких-либо разногласий с Пакистаном как в двусторонних, так и в многосторонних форматах сотрудничества.

Несмотря на существующий потенциал, в том числе и географическую близость, общность исторических и культурных связей, торгово-экономические отношения между Кыргызстаном и Пакистаном на современном этапе не получили должного развития по ряду причин. Однако, с 2017 года отмечается активизация двустороннего сотрудничества двух стран, включая и торгово-экономические, примером которого можно отметить, состоявшиеся взаимные визиты на высоком уровне, а также возобновление после 10 лет перерыва "Четырехстороннего соглашения между ИРП-КНР-КР -РК по транзитному транспорту" (в апреле 2016 г.) и 3-го Заседания кыргызско-пакистанской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (11-12 января 2017 г. в г. Исламабад). Несмотря на очень низкий товарооборот между КР и ИРП (по итогам 2016 г. – 3,6 млн. долларов США), следует отметить некоторый рост по сравнению с предыдущими годами (3,5 млн. долл. США в 2014 г. и 2,6 млн. долл. США в 2015 г.). В связи с чем, убежден, что торгово-экономические отношения между КР и ИРП получат новый импульс и выйдут на более качественный уровень развития.

- Что делается и что планируется сделать, чтобы динамичнее развивать наше двухстороннее сотрудничество?

- Текущий год ознаменовался оживлением интереса двух государств к поступательному развитию двустороннего сотрудничества. Очевидно, что в межгосударственных отношениях весьма значимую роль играет позитивный политический диалог, исходя из которого определяются конкретные и наиболее взаимовыгодные направления сотрудничества в сфере торговли, экономики, транспорта, культуры и т. д. Таким образом, сегодня без преувеличения можно констатировать устоявшийся позитивный политический диалог с Правительством ИРП, который предоставляет хорошую возможность к развитию всех остальных приоритетных направлений двустороннего сотрудничества.

Наряду со стремлением повысить уровень торгово-экономического сотрудничества, предпринимаются усилия по активизации туристического направления КР в ИРП. В этом ключе немаловажную роль играют существующие стереотипы и представления кыргызской общественности об Исламской Республике Пакистан, как правило, с привязкой к международному терроризму и религиозному экстремизму. Следует заметить, что 60% населения ИРП составляют лица со средним образованием и высоким уровнем заработка, предпочитают проводить свой отдых в странах Юго-Восточной Азии, Европы, а также ОАЭ.

Однако, происходящие процессы и события в различных частях мира свидетельствуют о том, что на сегодняшний день ни одно из государств мира не может самостоятельно и полностью предупредить террористическую активность в её различных проявлениях. Растущие угрозы со стороны международных террористических организаций указывают на то, что в качестве террориста-смертника может быть завербован практически любой индивид, не зависимо от его гражданства, не владеющий достаточными знаниями в религиозной сфере.

С учетом этого, нами видится, что в 200-миллионном Пакистане имеется достаточно потенциальных инвесторов, частных предпринимателей и туроператоров, которые могли бы успешно реализовать свои бизнес проекты в Кыргызстане. В этом направлении в настоящее время Посольством проводится планомерная работа, как с официальными властями страны пребывания, так и деловыми кругами.

Следует отметить, что угрозы, исходящие из каких-либо конкретных государств, так или иначе, должны пресекаться существующими отрегулированными механизмами взаимодействия компетентных государственных органов, над чем также работает дипломатическая миссия КР в Исламабаде.

В данном контексте несомненно одно из ключевых обстоятельств играет роль и место исламской республики в борьбе с международным терроризмом. Так, предпринимаемые действия со стороны Правительства и пакистанской армии в ликвидации терроризма в стране дают ощутимые результаты.

Подтверждением могут служить статистические данные Всемирного Экономического Форума, согласно которым в Пакистане наблюдается улучшение позиций в мировом рейтинге по индексу осуществляемых путешествий и туризма. Так, ИРП было перемещено на одну позицию выше, тем самым заняв 124 место из 141 имеющихся, что несомненно указывает на положительные сдвиги, в том числе к вопросу безопасности, что является одним из ключевых условий развития страны.

В этом направлении, как известно, Посольством успешно организован круглый стол на тему: "Лучшее место для туризма – Кыргызстан", в котором приняли участие руководители 22 туристических и 3 авиакомпаний и операторов, представленных в провинции Пенджаб.

По итогам данного мероприятия с соответствующими предложениями обратились отдельные пакистанские компании, заинтересованные наладить туристические связи с кыргызстанскими коллегами, над чем мы непосредственно сейчас работаем.

- Какие проекты реализуются и планируется реализовать в скором времени в Кыргызстане - экономические, политические и в гуманитарной сфере?

- В настоящее время, только в рамках регионального сотрудничества между Кыргызстаном, Таджикистаном, Афганистаном и Пакистаном реализовывается энергетический проект "CASA-1000", призванный осуществить поставку излишек электроэнергии из Кыргызстана и Таджикистана в Афганистан и Пакистан с целью улучшению энергетической ситуации в этих странах.

Вместе с тем, в итоговом Протоколе 3-го заседания кыргызско-пакистанского МПК определены такие направления торгово-экономического сотрудничества, как создание на территории Кыргызстана пакистанского или совместного кыргызско-пакистанского текстильного, фармацевтического производства и предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции.

В текущем году запланировано проведение политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух государств в Бишкеке, в ходе которых ожидается обсуждение и принятия соответствующих решений по дальнейшему развитию политического диалога, в том числе в торгово-экономической, консульско-правовой и культурно-гуманитарной сферах.

Впервые в истории двусторонних отношений Кыргызстана и Пакистана в мае т. г. в г. Исламабаде, состоятся художественная и фото выставка, а также показ кинофильмов кыргызских режиссеров, что безусловно, будет способствовать сближению наших культур и народов.

Принимая во внимание личное приглашение Президента КР А. Атамбаева, направленное в адрес Президента ИРП М. Хуссейна, ожидается участие пакистанской делегации на высшем уровне в Глобальном саммите по сохранению снежного барса в августе т. г. в Бишкеке.

Наряду с вышеизложенным, Посольством совместно с пакистанской стороной и заинтересованными министерствами и ведомствами Кыргызстана, в настоящее время активно прорабатывается вопрос подписания меморандумов и соглашений в сфере культуры, искусства и образования.

- Насколько задействован инвестиционный потенциал ИРП в КР и есть ли планы по дальнейшему развитию двусторонних отношений в экономическом плане?

- В настоящее время пакистанские инвестиции в экономику КР незначительные, которые за 9 месяцев 2016 г. составили всего лишь 2,875 млн. долларов США (порядка 0,2% от общего числа прямых иностранных инвестиций в экономику КР). При это, основная часть прямых иностранных инвестиций из Пакистана – 99,3% направлена на финансовую деятельность и 0,7% в сферу торговли и т.д. С целью дальнейшего развития торгово-экономических отношений между КР и ИРП, первоочередными актуальными задачами является реализация Протокола 3-го Заседания кыргызско-пакистанского МПК, в том числе:

1. Учитывая, важность наличия региональных транспортных связей в современном контексте мировой глобализации экономики, активизировать существующий потенциал "Четырехстороннего соглашения между ИРП-КНР-КР-РК по транзитному транспорту" (ЧСТТ), который с учетом географической близости - наикратчайшим, наименее затратным и безопасным маршрутом позволит обеспечить рост взаимной торговли между странами-участницами ЧСТТ и является экономически выгодным для Кыргызстана с целью осуществления экспорта своих товаров через морские порты Пакистана - Карачи и Гвадар в страны ЮВА, Персидского залива и в особенности в ЕС по всеобщей системе торговых преференций "ВСП+", а также открытие прямого и/или транзитного авиасообщения между КР и ИРП;

2. С целью налаживания прямых деловых контактов между бизнес сообществом Кыргызстана и Пакистана, проведение на постоянной основе Заседаний совместного кыргызско-пакистанского Делового совета и/или Бизнес форума;

3. Создание пакистанских или совместных кыргызско-пакистанских предприятий в различных секторах экономики, а также c учетом большого опыта Пакистана, взаимодействие двух стран по всеобщей системе торговых преференций "ВСП+", которая позволит Кыргызстану продуктивно использовать данную систему для организации эффективного экспорта своих товаров на европейский рынок и т.д.

- Отразилось ли на ваш взгляд вступление КР в ЕАЭС на двусторонних отношениях и есть ли какие-либо совместные проекты для использования возможностей КР с целью выхода на рынки ЕАЭС?

- Убежден, что вступление Кыргызстана в ЕАЭС с точки зрения двустороннего кыргызско-пакистанского торгово-экономического сотрудничества и в рамках региональной экономической интеграции имеет многообещающие перспективы, как для Кыргызстана и Пакистана, так и для других государств-членов ЕАЭС. В данном контексте, как уже было выше отмечено, необходимым и важным является использовать в полной мере существующий потенциал в рамках "Четырехстороннего соглашения между ИРП-КНР-КР-РК по транзитному транспорту", успешная реализация которого будет способствовать следующему:

1. Кыргызстану, как стране, не имеющей выхода к морю, а также с учетом географической близости освоить 200 миллионный рынок Пакистана и наикратчайшим, наименее затратным и безопасным маршрутом через западную территорию Китая и морские порты Пакистана – Карачи и Гвадар, экспорт кыргызских товаров в страны ЮВА, Персидского залива, ЕС и т.д.

2. Доступ пакистанских товаров через территорию Кыргызстана на 200 миллионный рынок ЕАЭС;

3. Доступ продукции, производимой пакистанскими или совместными кыргызско-пакистанскими предприятиями с территории КР на рынок ЕАЭС.

В целом же, принимая во внимание сложную ситуацию с безопасностью в Афганистане, Пакистан не имеет другого сухопутного доступа к субконтиненту – Центральной Азии и ЕАЭС в частности, кроме, как используя транспортную артерию через Китай, в рамках реализуемого сегодня крупного инфраструктурного проекта "Китай-Пакистан: Экономический коридор". При этом, принимая во внимание проявляемый со стороны Правительства ИРП весьма живой интерес к присоединению Пакистана к зоне свободной торговли с ЕАЭС и к союзу в целом, становится очевидным, что Кыргызстан располагает всеми шансами стать транспортно-транзитным узлом на пути движения товаров из Пакистана и Южной Азии в страны СНГ и ЕАЭС в частности.

- Способствует ли Ваше дипломатическое представительство освещению инвестиционного потенциала КР в ИРП?

- Однозначно. В рамках соответствующих поручений Правительства и МИД КР, в том числе Национальной Стратегии Устойчивого развития Кыргызской Республики на 2013-2017 годы, Доверие и Единство, по развитию экспорта, а также по итогам договорённостей, достигнутых в ходе взаимных официальных визитов на различном уровне и т.д., Посольство КР проводит на регулярной основе встречи с руководством и членами торгово-промышленных палат и с деловыми кругами ИРП, в ходе которых проводится презентация об инвестиционном потенциале Кыргызстана. Также, для удобства и оперативности, соответствующая информация опубликована на официальном сайте Посольства КР в ИРП. Кроме того, с целью привлечения потенциальных инвесторов из Пакистана, в планах Посольства на текущий год запланированы и прорабатываются следующие мероприятия, такие как:

1. По организации каравана дружбы наземным маршрутом "Исламабад-Кашгар-Бишкек" в рамках "Четырехстороннего соглашения между ИРП-КНР-КР-РК по транзитному транспорту" с привлечением пакистанских грузотранспортных компаний, представителей бизнес сообщества и средств массовой информации Пакистана;

2. Организация 1-го Заседания совместного кыргызско-пакистанского Делового совета и/или Бизнес форума;

Эрмек Абдрисаев,

ИАЦ "Кабар"