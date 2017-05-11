Продукты из Кыргызстана предложили продавать в торговом центре в Сибири

11 мая 2017, 8:59 Комментарии

БИШКЕК, 11 мая - Sputnik. В Сибирском федеральном округе России открывается крупнейший оптово-розничный центр, кыргызстанцев приглашают продавать там свои товары, сообщила пресс-служба Министерства экономики КР.

Центр будет специализироваться на продаже продуктов питания - мяса, молока, свежих овощей и плодов, кондитерских изделий и других. Он состоит из двух этажей, его площадь составляет 18 тысяч квадратных метров.

На первом этаже на постоянной основе планируется вести мелкооптовую и розничную торговлю плодоовощной продукцией, а на втором организуют выставочные showroom (торговые помещения) с образцами товаров из различных регионов России, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Стоимость аренды будет варьироваться от 1 500 до 7 500 рублей за квадратный метр, льготный период не предоставляется.

Компания, построившая центр, заинтересована в привлечении поставщиков и производителей из Кыргызстана, с которыми планируется подписать соглашения об аренде торговых площадей, сообщили в Минэкономики. Заинтересованным можно обращаться в министерство по телефону (0312) 62-38-42.