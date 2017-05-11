Снизить социальные взносы для предпринимателей — поправки в законопроект

11 мая 2017, 9:13 Комментарии

БИШКЕК, 11 мая - Sputnik. В Кыргызстане предлагают снизить тарифы социальных взносов для индивидуальных предпринимателей. Соответствующие поправки в законодательство вынесены на общественное обсуждение.

Инициатор - депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев - напомнил, что индивидуальные предприниматели выплачивают налоги путем приобретения добровольных патентов. Однако система начисления страховых взносов для них сложна и непонятна. Она зависит от размера среднемесячной заработной платы по стране, кроме того, ставка растет каждый год.

Согласно расчетам, в этом году размер взноса составляет 1 100 сомов.

"Это весьма несправедливая и ущербная методика для отдельных субъектов малого предпринимательства, у которых стоимость добровольного патента равна или намного ниже данной суммы. Например, стоимость патента для репетиторов - 600 сомов, а для мастеров по ремонту обуви - 100", - говорится в справке-обосновании.

Поэтому Бекешев предлагает установить для индивидуальных предпринимателей отчисления в размере 30 процентов от стоимости самого патента. Таким образом, репетиторы будут выплачивать 180 сомов.