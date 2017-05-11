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Снизить социальные взносы для предпринимателей — поправки в законопроект

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425176-ru.html

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11 мая 2017, 9:13       Комментарии

БИШКЕК, 11 мая - Sputnik. В Кыргызстане предлагают снизить тарифы социальных взносов для индивидуальных предпринимателей. Соответствующие поправки в законодательство вынесены на общественное обсуждение.
Инициатор - депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев - напомнил, что индивидуальные предприниматели выплачивают налоги путем приобретения добровольных патентов. Однако система начисления страховых взносов для них сложна и непонятна. Она зависит от размера среднемесячной заработной платы по стране, кроме того, ставка растет каждый год.
Согласно расчетам, в этом году размер взноса составляет 1 100 сомов.
"Это весьма несправедливая и ущербная методика для отдельных субъектов малого предпринимательства, у которых стоимость добровольного патента равна или намного ниже данной суммы. Например, стоимость патента для репетиторов - 600 сомов, а для мастеров по ремонту обуви - 100", - говорится в справке-обосновании.
Поэтому Бекешев предлагает установить для индивидуальных предпринимателей отчисления в размере 30 процентов от стоимости самого патента. Таким образом, репетиторы будут выплачивать 180 сомов.

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