Instagram облегчил публикацию фотографий — через мобильный браузер

11 мая 2017, 9:25 Комментарии

БИШКЕК, 11 мая - Sputnik. Делиться фотографиями и размещать публикации в Instagram стало проще - не только через официальное приложение популярного фотосервиса, но и с помощью мобильной версии сайта, сообщает новостной портал Techcrunch.

По информации портала, в мобильной версии можно делать снимки, загружать рисунки и создавать альбомы, при этом расширенные возможности приложения, включая применение фильтров и загрузку видео, пока доступны не полностью. Что касается десктопной (компьютерной) версии сервиса, то там все по-прежнему - разрешается лишь просмотр ленты и уведомлений Instagram.

Сообщается, что таким образом руководство Instagram намерено расширить пользовательский охват в странах, где наблюдаются проблемы с доступом в Интернет.