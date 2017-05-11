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Instagram облегчил публикацию фотографий — через мобильный браузер

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425175-ru.html

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11 мая 2017, 9:25       Комментарии

БИШКЕК, 11 мая - Sputnik. Делиться фотографиями и размещать публикации в Instagram стало проще - не только через официальное приложение популярного фотосервиса, но и с помощью мобильной версии сайта, сообщает новостной портал Techcrunch.
По информации портала, в мобильной версии можно делать снимки, загружать рисунки и создавать альбомы, при этом расширенные возможности приложения, включая применение фильтров и загрузку видео, пока доступны не полностью. Что касается десктопной (компьютерной) версии сервиса, то там все по-прежнему - разрешается лишь просмотр ленты и уведомлений Instagram.
Сообщается, что таким образом руководство Instagram намерено расширить пользовательский охват в странах, где наблюдаются проблемы с доступом в Интернет.

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