Открываются авиарейсы из Ташкента и Новосибирска на Иссык-Куль

11 мая 2017, 9:03 Комментарии

На Иссык-Куль начнут летать самолеты из Ташкента и Новосибирска. По данным узбекских туристических агентств, с 5 июля по 30 августа самолеты начнут летать из аэропорта Ташкента в аэропорт Тамчы (КР).

По сведениям компаний Diplomatic VIP и Travel Service, каждую среду 190-местный "Боинг"-757-231 будет совершать рейсы по маршруту Ташкент–Тамчы–Ташкент. Время полета – 1 час 20 минут. Стоимость перелета — 340 долларов.

Также открыты прямые рейсы на Иссык-Куль из самого крупного города Сибири — Новосибирска. Самолет Embraer-170 компании S7 airlines по средам и пятницам будет совершать рейс Новосибирск–Тамчы–Новосибирск. Время полета – 2 часа 50 минут.

Ожидается возобновление международных рейсов Астана–Тамчы–Астана, Алматы–Тамчы–Астана и Шымкент–Тамчы–Шымкент.