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Сборную Кыргызстана напутствовали на Исламские игры солидарности

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359607_sb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425171-ru.html

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11 мая 2017, 8:46       Комментарии

Во Дворце спорта имени Кожомкула в Бишкеке прошли официальные проводы сборной Кыргызстана на IV Исламские игры солидарности, которые пройдут в Баку (Азербайджан).
Как сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта, на проводах приняли участие глава ведомства Канат Аманкулов и его заместитель Канатбек Арпачиев, а также генеральный секретарь Национального олимпийского комитета КР Саламат Эргешов и руководители Дирекций по видам спорта.
Аманкулов напутствовал сборную на игры и вручил флаг Кыргызстана капитану команды борцу Каныбеку Жолчубекову. На церемонии открытия игр флаг понесет стрелок Ноорузбек Акбар уулу.
В своей речи глава госагентства отметил, что команда Кыргызстана на эти игры едет большим составом и участвуют все сильнейшие спортсмены. "На играх будут представлены команды из 57 стран мира. Это прекрасная возможность показать, на что вы способны и как подготовлены. Мы надеемся на хорошие результаты", - добавил он.
Отметим, в этот день также была представлена сборной национальная парадная форма на церемонию открытия игр. После, спортсменам раздали аккредитационные карточки, которые дают доступ к участию в состязаниях.
Церемония открытия игр состоится 12 мая 2017 года, а церемония закрытия - 22 мая. В программу игр включены 21 вид спорта. Делегацию Кыргызстана из более 100 человек, возглавит Канатбек Арпачиев.

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