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В Чолпон-Ате пройдет фестиваль японской культуры и турнир по кендо

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359610_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425170-ru.html

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11 мая 2017, 8:49       Комментарии

14 мая в культурном центре "Рух Ордо" в г. Чолпон-Ата пройдет фестиваль японской культуры. Об этом сообщает посольство Японии в Кыргызстане.
Как уточняется, в этот день в рамках фестиваля состоится выступления группы барабанщиков "Ооэдодайко", федерации по боевым искусствам кэндо и дзюдо, а также демонстрация чайной церемонии.
Помимо этого, гости фестиваля смогут насладиться культурными уголками: каллиграфия, оригами, надевание юкаты, традиционные детские игры - кома и кэндама.
Также за день до фестиваля, 13 мая пройдет шестой турнир по кэндо на Кубок посла Японии с участием команд из Казахстана. Отметим, в прошлом году на этот турнир специально приехал основатель кендо в Кыргызстане и обладатель 7-го дана Чикатоши Кояма из Японии, который имеет титул Рэнси (наставник воинов - один из самых высоких титулов в кэндо). А кубок выиграла команда Кыргызстана во второй раз в истории этого турнира.

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