В Чолпон-Ате пройдет фестиваль японской культуры и турнир по кендо

11 мая 2017, 8:49 Комментарии

14 мая в культурном центре "Рух Ордо" в г. Чолпон-Ата пройдет фестиваль японской культуры. Об этом сообщает посольство Японии в Кыргызстане.

Как уточняется, в этот день в рамках фестиваля состоится выступления группы барабанщиков "Ооэдодайко", федерации по боевым искусствам кэндо и дзюдо, а также демонстрация чайной церемонии.

Помимо этого, гости фестиваля смогут насладиться культурными уголками: каллиграфия, оригами, надевание юкаты, традиционные детские игры - кома и кэндама.

Также за день до фестиваля, 13 мая пройдет шестой турнир по кэндо на Кубок посла Японии с участием команд из Казахстана. Отметим, в прошлом году на этот турнир специально приехал основатель кендо в Кыргызстане и обладатель 7-го дана Чикатоши Кояма из Японии, который имеет титул Рэнси (наставник воинов - один из самых высоких титулов в кэндо). А кубок выиграла команда Кыргызстана во второй раз в истории этого турнира.