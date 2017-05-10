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Дом ветерана ВОВ накрыл оползень, власти обещают помочь

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359609_do...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425169-ru.html

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Добрые дела: ветерану ВОВ в Оше подарили инвалидную коляску

Добрыйе дела: ветерану ВОВ в Оше подарили инвалидную коляску

11 мая 2017, 8:53       Комментарии

Пострадавшего от стихийных бедствий в селе Курбу - Таш Жалпак – Ташского айыльного округа участника Великой Отечественной войны Жумабая Амирова 1925 г. р. посетила министр труда и социального развития Таалайгуль Исакунова в ходе рабочей поездки в Ошскую область. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Дом ветерана полностью накрыт оползнем. В настоящее время он проживает у своей дочери в городе Ош.
Министр отметила, что сотрудники районных управлений социального развития с первых дней находятся на месте происшествия и прилагают все усилия, чтобы помочь пострадавшим в результате схода оползня и землетрясения в Чон-Алайском и Узгенском районах Ошской области.
Она также посетила на дому еще одного участника ВОВ Салахитдина Тохбаева 1927 г. р. и вручила ему инвалидную кресло-коляску.

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