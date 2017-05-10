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Google анонсировал 360-градусные камеры с поддержкой технологии Street View

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359608_go...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425168-ru.html

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11 мая 2017, 8:53       Комментарии

Компания Google объявила о запуске потребительского стандарта Street View Ready для 360-градусных камер. Пользователи смогут создавать панорамы для Google Street View из своих 3D-роликов с помощью специального приложения. Об этом, как пишет TJournal, сообщается в блоге Google.
Менеджер Google по продукту Чарльз Армстронг (Charles Armstrong) подчеркнул, что новый стандарт предназначен как для фотографов, сотрудничающих с программой доверия Street View, так и для обычных пользователей, желающих "воссоздать место или пространство и пригласить туда других людей".
"Вы можете ходить, бегать, ездить на велосипеде или даже на лошади, пока мы делаем тяжелую работу: добавляем каждый кадр вашего видео к традиционному интерактивному Street View", - говорит Армстронг.
В компании добавили, что в рамках первой волны устройств, поддерживающих SWR, в 2017 году выпустят 20 камер, часть из которых представят на специальном мероприятии в Токио.
Стандарт Street View Ready имеет четыре разновидности: mobile ready (загрузка напрямую со смартфона), auto ready (крепление на крышу автомобиля), vr ready (трёхмерная съёмка и создание VR-панорам) и workflow ready (инструменты для публикации в комплекте с камерами).
По данным Google, к реализации программы уже подключились Samsung и GoPro, а также другие производители видеооборудования.
Как пишет Engadget, ранее съёмка 360-градусных панорам с помощью специальных камер была достаточно проблематичной из-за необходимости останавливаться "через каждые несколько футов", а затем загружать на компьютер отдельные фотографии.

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