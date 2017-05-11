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В столице появилась спортивная площадка Street Workout

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359615_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425167-ru.html

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11 мая 2017, 9:03       Комментарии

В Бишкеке на территории Республиканской библиотеки для детей и юношества имени Баялинова состоялось открытие спортивной площадки StreetWorkout. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.
Цель спортивной площадки – развитие безопасных, комфортных и полезных общественных пространств в городе и продвижение здорового образа жизни среди молодежи.
В церемонии открытия приняли участие представители Первомайской районной администрации, Фонда "Сорос-Кыргызстан", Республиканской библиотеки для детей и юношества имени Баялинова и Федерации Street Workout Kyrgyzstan, а также известные и популярные артисты.
После открытия для горожан состоялись показательные соревнования между командами по Street Workout.
Проект инициирован Федерацией Street Workout Kyrgyzstan и Агентством развития города Бишкек при поддержке фонда "Сорос-Кыргызстан".

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