В столице появилась спортивная площадка Street Workout

11 мая 2017, 9:03 Комментарии

В Бишкеке на территории Республиканской библиотеки для детей и юношества имени Баялинова состоялось открытие спортивной площадки StreetWorkout. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.

Цель спортивной площадки – развитие безопасных, комфортных и полезных общественных пространств в городе и продвижение здорового образа жизни среди молодежи.

В церемонии открытия приняли участие представители Первомайской районной администрации, Фонда "Сорос-Кыргызстан", Республиканской библиотеки для детей и юношества имени Баялинова и Федерации Street Workout Kyrgyzstan, а также известные и популярные артисты.

После открытия для горожан состоялись показательные соревнования между командами по Street Workout.

Проект инициирован Федерацией Street Workout Kyrgyzstan и Агентством развития города Бишкек при поддержке фонда "Сорос-Кыргызстан".