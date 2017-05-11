Negatiff: Массовая драка с перестрелкой возле кафе "Деревяшка", в бане "Кристаллис" две женщины избили девушку

11 мая 2017, 8:38 Комментарии

Этнические кыргызы семьями покидают Таджикистан после 7-балльного землетрясения.

После произошедшего 7-балльного землетрясения на границе Кыргызстана и Таджикистана пострадали дома жителей Джергетальского района соседнего государства.

Как сообщает корреспондент Turmush со ссылкой на этнических кыргызов, проживающих в селах района, в большинстве домов образовались трещины. Большая часть сельчан решила перебраться на территорию Кыргызстана.

В городе Каракол застрелили волчицу, сбежавшую из зоопарка. Подробнее по ссылке.

Две женщины избили девушку в бане "Кристаллис". Об этом 10 мая АКИpress сообщила потерпевшая Мээрим.По ее словам, 26 апреля они с подругой были в бане "Кристаллис". Когда переодевались, к ним подошли две женщины и стали ругаться, чтобы они убрали свои вещи.

В Бишкеке возле кафе "Деревяшка" произошла массовая драка с перестрелкой. На месте происшествия был обнаружен газотравматический пистолет и гильзы от патронов. Подробности по ссылке.

В Ошской области дом 92-летнего ветерана ВОВ был разрушен сошедшим ранее оползнем

Дом ветерана ВОВ Жумабая Амирова, 1925 года рождения, полностью накрыт оползнем. В настоящее время он проживает у своей дочери в городе Ош.