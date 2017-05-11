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В каких районах Бишкека в четверг отключат свет — список

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425165-ru.html

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11 мая 2017, 8:42       Комментарии

БИШКЕК, 11 мая - Sputnik. Некоторые районы Бишкека и Чуйской области в четверг, 11 мая, могут остаться без света, сообщила пресс-служба Национального энергетического холдинга КР.
Список районов Бишкек, где возможны отключения:
<ul> <li>с 09.00 до 17.00 - улицы Гагарина, Дагестанская, Муромская, Курчатова, Валдайская, Фрунзе, Калыка Акиева, Тимирязева, Абдумомунова, Кирпичная, Абдыкадырова, Нооруз, Чубак, Канчоро, переулок Драгобычский и дом №21 в микрорайоне "Джал";</li> <li>с 09.00 до 18.00 - улицы Ибраимова, Осмонкула, Баетова, Жумабека, Табачная, Мичурина, Маяковского, Витебская, Сеченова, Гончарная, Арстанбап и дома №74-80 в микрорайоне "Тунгуч".</li> </ul> Список районов Чуйской области, где вероятны сбои в энергоснабжении:
<ul> <li>с 06.00 до 20.00 - села Кош-Кашат, Карагул, Чон-Джар;</li> <li>с 09.00 до 17.00 - поселок Манас, села Сокулук, Военно-Антоновка, Восточное, Полтавка и улицы Крупской, Жайыл Баатыра, Краснодарская, Комсомольская, Пушкина в Кара-Балте;</li> <li>с 10.00 до 18.00 - улицы Советская, Верхняя, Ленина, Подгорная в селе Чалдыбар;</li> <li>с 12.00 до 17.00 - улицы Белинского, Советская, Токтогула, Калинина, Ленина, Мичурина, Кирова, Ленинградская, Школьная, Ошская, Московская, Победы в селе Сокулук.</li> </ul> Отключения возможны в связи с ремонтом трансформаторов, внутридомовых сетей и очисткой поросли деревьев вдоль ЛЭП.

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