Найдены древнейшие следы жизни на Земле

11 мая 2017, 8:25 Комментарии

Ученые из Австралии и Новой Зеландии обнаружили древнейшие известные науке останки микроорганизмов. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Communications, кратко о нем сообщает Лента.ру со ссылкой на Университет Нового Южного Уэльса (Австралия).

Возраст найденных окаменелостей микроорганизмов оценивается в 3,48 миллиарда лет. Они обнаружены в регионе Пилбара на севере Западной Австралии, где в древности действовали вулканы.

Ранее древнейшими существами, обитавшими на суше, считались микроорганизмы, останки которых найдены в Южной Африке. Их возраст оценивался в 2,9 миллиарда лет.

Исследование ученых позволяет предположить, что жизнь на Земле возникла на суше, а не в море. По мнению специалистов, примерно таким же образом первые микроорганизмы могли появиться на Марсе.