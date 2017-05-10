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Найдены древнейшие следы жизни на Земле

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359604_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425164-ru.html

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11 мая 2017, 8:25       Комментарии

Ученые из Австралии и Новой Зеландии обнаружили древнейшие известные науке останки микроорганизмов. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Communications, кратко о нем сообщает Лента.ру со ссылкой на Университет Нового Южного Уэльса (Австралия).
Возраст найденных окаменелостей микроорганизмов оценивается в 3,48 миллиарда лет. Они обнаружены в регионе Пилбара на севере Западной Австралии, где в древности действовали вулканы.
Ранее древнейшими существами, обитавшими на суше, считались микроорганизмы, останки которых найдены в Южной Африке. Их возраст оценивался в 2,9 миллиарда лет.
Исследование ученых позволяет предположить, что жизнь на Земле возникла на суше, а не в море. По мнению специалистов, примерно таким же образом первые микроорганизмы могли появиться на Марсе.

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