Positiff: В Бишкеке появилась спортплощадка Street Workout, поздемку у Филармонии отремонтируют за 27,5 млн сомов

11 мая 2017, 8:25 Комментарии

В Бишкеке на территории Республиканской библиотеки для детей и юношества состоялось открытие спортивной площадки Street Workout.

Национальной валюте Кыргызстана вчера, 10 мая, исполнилось 24 года. С историей сома можете ознакомиться в нашем материале по ссылке.

Певица Айым Айылчиева стала послом безопасности дорожного движения.

Стала известна компания, выигравшая тендер на капитальный ремонт подземного перехода на пересечении проспектов Манаса и Чуй. Этой компанией оказалось ОсОО "ГлавТехИнвест", которое предложило 27 млн 596 тыс. 158,80 сома на конкурсную заявку.

Прогноз погоды по Кыргызстану на 11 мая. По сообщению Кыргызгидромета, ночью в отдельных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег.

Днем в отдельных районах Чуйской, Нарынской, Иссык-Кульской областей дожди, грозы, в высокогорных районах снег, по остальной территории без осадков. На высокогорных участках дорог гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +11...+16

днем: +23...+28

Таласская область

ночью: +10...+15

днем: +22...+27

Баткенская область

ночью: +11...+16

днем: +23...+28

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +11...+16

днем: +23...+28

Иссык-Кульская область

ночью: +4...+9

днем: +17...+22

Нарынская область

ночью: +4...+9

днем: +18...+23

В Бишкеке возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +13...+15, максимальная температура воздуха днем +26...+28.