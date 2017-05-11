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Positiff: В Бишкеке появилась спортплощадка Street Workout, поздемку у Филармонии отремонтируют за 27,5 млн сомов

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425163-ru.html

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Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +11...+16
днем: +23...+28
Таласская область
ночью: +10...+15
днем: +22...+27
Баткенская область
ночью: +11...+16
днем: +23...+28
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +11...+16
днем: +23...+28
Иссык-Кульская область
ночью: +4...+9
днем: +17...+22
Нарынская область
ночью: +4...+9
днем: +18...+23
В Бишкеке возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +13...+15, максимальная температура воздуха днем +26...+28.

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