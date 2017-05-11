Positiff: В Бишкеке появилась спортплощадка Street Workout, поздемку у Филармонии отремонтируют за 27,5 млн сомов

11 мая 2017, 8:25 Комментарии
В Бишкеке на территории Республиканской библиотеки для детей и юношества состоялось открытие спортивной площадки Street Workout.
Национальной валюте Кыргызстана вчера, 10 мая, исполнилось 24 года. С историей сома можете ознакомиться в нашем материале по ссылке.
Певица Айым Айылчиева стала послом безопасности дорожного движения.
Стала известна компания, выигравшая тендер на капитальный ремонт подземного перехода на пересечении проспектов Манаса и Чуй. Этой компанией оказалось ОсОО "ГлавТехИнвест", которое предложило 27 млн 596 тыс. 158,80 сома на конкурсную заявку.
Прогноз погоды по Кыргызстану на 11 мая. По сообщению Кыргызгидромета, ночью в отдельных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег.
Днем в отдельных районах Чуйской, Нарынской, Иссык-Кульской областей дожди, грозы, в высокогорных районах снег, по остальной территории без осадков. На высокогорных участках дорог гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +11...+16
днем: +23...+28
Таласская область
ночью: +10...+15
днем: +22...+27
Баткенская область
ночью: +11...+16
днем: +23...+28
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +11...+16
днем: +23...+28
Иссык-Кульская область
ночью: +4...+9
днем: +17...+22
Нарынская область
ночью: +4...+9
днем: +18...+23
В Бишкеке возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +13...+15, максимальная температура воздуха днем +26...+28.