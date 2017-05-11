Соцсети предскажут эпидемии гриппа

11 мая 2017, 8:01 Комментарии

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, каждая сезонная эпидемия гриппа уносит жизни до 500 тысяч человек. Опасно не только само заболевание, но и его осложнения: последствия гриппа отражаются на легких, сердце, печени и других органах. Сегодня выявлено около двух тысяч вариантов вируса гриппа, пишет издание Naked Science.

Эффективный способ защиты от гриппа - вакцинация. Всемирная организация здравоохранения особенно рекомендует вакцинацию тем, кто входит в группы высокого риска: детям, пожилым людям, больным легочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Поскольку существует множество разновидностей вируса, ученые постоянно разрабатывают новые типы вакцины. Обычно она содержит антигены трех штаммов вируса гриппа. Создателям вакцины нужно предугадать, какие штаммы окажутся самыми распространенными и опасными в определенном регионе. Вакцинацию начинают за несколько месяцев до вспышки заболевания, поэтому врачи определяют не только самые вероятные штаммы, но и составляют "карту" распространения гриппа. Это позволяет определить, в каких регионах стоит начать профилактику быстрее.

Ученые из Северо-Восточного университета в Бостоне нашли оригинальный способ "предсказания" распространения эпидемии. Они создали вычислительную модель, которая анализирует публикации в социальной сети Twitter по ключевым словам, связанным с симптомами заболевания. "Карта" заболеваемости гриппом строится на основе данных GPS о геолокации пользователей Сети. Алгоритм сопоставляет частоту упоминаний о симптомах болезни с известной информацией о гриппе на указанной территории. Учитывается, сколько жителей региона получили вакцину от гриппа, какие штаммы распространены в регионе, сколько в среднем длится инкубационный период болезни, сколько людей может заразить каждый больной.