 
Доллар США: 67.7326 (+0.0994) 
Евро: 73.6287 (-0.22) 
Золото: 39.32 $/гр (-0.07) 
Серебро: 0.52 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Positiff: В Бишкеке появилась спортплощадка Street Workout, поздемку у Филармонии отремонтируют за 27,5 млн сомовPositiff: В Бишкеке появилась спортплощадка Street Workout, поздемку у Филармонии отремонтируют за 27,5 млн сомовКратковременный дождь — погода в Бишкеке на 11 маяКратковременный дождь — погода в Бишкеке на 11 мая

Соцсети предскажут эпидемии гриппа

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359595_so...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425161-ru.html

Похожие новости

Масштабная акции "Бессмертный полк" глазами пользователей соцсетей

Опасный вирус обнаружен в соцсети "ВКонтакте"

Пользователи соцсетей утверждают, что в ДТП со школьниками участвовали сотрудники УПМ

Топ-9 человек, заставивших кыргызстанцев биться насмерть в соцсетях

Она плачет из-за комментариев в соцсетях — директор о кричавшей нянечке

11 мая 2017, 8:01       Комментарии

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, каждая сезонная эпидемия гриппа уносит жизни до 500 тысяч человек. Опасно не только само заболевание, но и его осложнения: последствия гриппа отражаются на легких, сердце, печени и других органах. Сегодня выявлено около двух тысяч вариантов вируса гриппа, пишет издание Naked Science.
Эффективный способ защиты от гриппа - вакцинация. Всемирная организация здравоохранения особенно рекомендует вакцинацию тем, кто входит в группы высокого риска: детям, пожилым людям, больным легочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Поскольку существует множество разновидностей вируса, ученые постоянно разрабатывают новые типы вакцины. Обычно она содержит антигены трех штаммов вируса гриппа. Создателям вакцины нужно предугадать, какие штаммы окажутся самыми распространенными и опасными в определенном регионе. Вакцинацию начинают за несколько месяцев до вспышки заболевания, поэтому врачи определяют не только самые вероятные штаммы, но и составляют "карту" распространения гриппа. Это позволяет определить, в каких регионах стоит начать профилактику быстрее.
Ученые из Северо-Восточного университета в Бостоне нашли оригинальный способ "предсказания" распространения эпидемии. Они создали вычислительную модель, которая анализирует публикации в социальной сети Twitter по ключевым словам, связанным с симптомами заболевания. "Карта" заболеваемости гриппом строится на основе данных GPS о геолокации пользователей Сети. Алгоритм сопоставляет частоту упоминаний о симптомах болезни с известной информацией о гриппе на указанной территории. Учитывается, сколько жителей региона получили вакцину от гриппа, какие штаммы распространены в регионе, сколько в среднем длится инкубационный период болезни, сколько людей может заразить каждый больной.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум