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Русло БЧК находится в антисанитарном состоянии, - мэрия

 

Фотографии: akipress.kg

    

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425160-ru.html

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Прилегающая территория стоматологии "Гигиея" по ул.Ибраимова находится в антисанитарном состоянии, - мэрия (фото)

11 мая 2017, 7:29       Комментарии

В ходе очередного объезда по санитарному состоянию города, инспекторы санитарно-экологической инспекции (СЭИ) бишкекского муниципалитета установили, что русло БЧК находится в антисанитарном состоянии.
Как отметила пресс-служба мэрии города Бишкека, не соблюдаются санитарные нормы и правила благоустройства, сотрудники Чуйского водного хозяйства не проводят санитарную очистку БЧК.
Инспектор СЭИ составил протокол в отношении директора Чуйского водного хозяйства Руслана Девяткулова по ст.488 Кодекса "Об административной ответственности" и направил его для дальнейшего рассмотрения в административную комиссию Свердловского района.

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