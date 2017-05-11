Русло БЧК находится в антисанитарном состоянии, - мэрия

11 мая 2017, 7:29 Комментарии

В ходе очередного объезда по санитарному состоянию города, инспекторы санитарно-экологической инспекции (СЭИ) бишкекского муниципалитета установили, что русло БЧК находится в антисанитарном состоянии.

Как отметила пресс-служба мэрии города Бишкека, не соблюдаются санитарные нормы и правила благоустройства, сотрудники Чуйского водного хозяйства не проводят санитарную очистку БЧК.

Инспектор СЭИ составил протокол в отношении директора Чуйского водного хозяйства Руслана Девяткулова по ст.488 Кодекса "Об административной ответственности" и направил его для дальнейшего рассмотрения в административную комиссию Свердловского района.