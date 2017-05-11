Кыргызская диаспора приняла участие в праздничных мероприятиях в Москве, посвященных победе в Великой Отечественной войне

11 мая 2017, 6:40 Комментарии

Представители кыргызской диаспоры 9 мая приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне в городе Москве и городе Волоколамске Московской области.

Об этом 10 мая сообщил Координационный совет кыргызской диаспоры Москвы и Московской области.

Так, сотрудники посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации и представители Координационного совета кыргызской диаспоры приняли участие в параде в Волоколамске и церемонии возложения венков и цветов к Вечному огню и памятникам героев Советского Союза Ивана Панфилова и Дуйшенкула Шопокова на Аллее Славы.

Также кыргызстанцы возложили цветы к братской могиле Героев Панфиловцев в деревне Нелидово и мемориалу Героям-панфиловцам в деревне Дубосеково.

Кроме того, около 300 кыргызстанцев наряду с москвичами и гостями столицы приняли участие в общероссийской акции "Бессмертный полк" в Москве, в котором участвовали около 600 тыс. человек.