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Кыргызская диаспора приняла участие в праздничных мероприятиях в Москве, посвященных победе в Великой Отечественной войне

 

Фотографии: akipress.kg

      

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425158-ru.html

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11 мая 2017, 6:40       Комментарии

Представители кыргызской диаспоры 9 мая приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне в городе Москве и городе Волоколамске Московской области.
Об этом 10 мая сообщил Координационный совет кыргызской диаспоры Москвы и Московской области.
Так, сотрудники посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации и представители Координационного совета кыргызской диаспоры приняли участие в параде в Волоколамске и церемонии возложения венков и цветов к Вечному огню и памятникам героев Советского Союза Ивана Панфилова и Дуйшенкула Шопокова на Аллее Славы.
Также кыргызстанцы возложили цветы к братской могиле Героев Панфиловцев в деревне Нелидово и мемориалу Героям-панфиловцам в деревне Дубосеково.
Кроме того, около 300 кыргызстанцев наряду с москвичами и гостями столицы приняли участие в общероссийской акции "Бессмертный полк" в Москве, в котором участвовали около 600 тыс. человек.

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