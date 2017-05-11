Какие должности в Госфинразведке несут коррупционные риски?

11 мая 2017, 4:54 Комментарии

Государственная служба финансовой разведки обозначила перечень коррупциогенных должностей в ведомстве.

Все перечисленные должности имеют низкий и средний уровень коррупционных рисков. Это касается сотрудников аналитического управления, главного инспектора по кадровой работе и членов аттестационно-конкурсной комиссии, главного инспектора организационно-правового отдела, членов конкурсной (тендерной) комиссии.

<table border="1"> <tr> <td> Занимаемая должность, подверженная коррупционному риску

</td> <td> Должностные полномочия

</td> <td> Коррупционный риск

</td> <td> Уровень коррупционных рисков

</td> </tr> <tr> <td> сотрудники Аналитического управления

</td> <td> подготовка обобщенных материалов с последующей передачей их в правоохранительные органы

</td> <td> возможность сговора с сотрудниками правоохранительных органов при незаконной передаче информации о субъектах предпринимательской деятельности с целью извлечения выгоды

</td> <td> средний

</td> </tr> <tr> <td> главный инспектор по кадровой работе и члены Аттестационно-конкурсной комиссии

</td> <td> отбор кадрового состава службы

</td> <td> - при передачи информации конкурсантам о вопросах практического задания

- при подготовке документов по материальному и нематериальному стимулированию сотрудников службы

</td> <td> средний

</td> </tr> <tr> <td> главный инспектор Организационно-правового отдела

</td> <td> ведение административного производства

</td> <td> освобождение или занижение штрафных санкций по административной ответственности лиц, представляющих сведения

</td> <td> средний

</td> </tr> <tr> <td> члены конкурсной (тендерной) комиссии

</td> <td> закупка товаров и услуг для нужд Госслужбы финансовой разведки

</td> <td> - наличие личных интересов (конфликт интересов)

- отсутствие адекватной оценки потребностей

- расплывчатые, нечеткие характеристики, способствующие двоякому восприятию, или создание характеристики, описывающей продукт одной конкретной компании

- неясные, необъективные или несвоевременно раскрытые критерии отбора победителя

- непоследовательность доступа к информации о проводимой закупке участников торгов

- недостаточный контроль за исполнением заключенного контракта (это касается в основном качества и временных рамок)

</td> <td> низкий

</td> </tr> </table>