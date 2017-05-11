Какие должности в Госфинразведке несут коррупционные риски?

11 мая 2017, 4:54 Комментарии
Государственная служба финансовой разведки обозначила перечень коррупциогенных должностей в ведомстве.
Все перечисленные должности имеют низкий и средний уровень коррупционных рисков. Это касается сотрудников аналитического управления, главного инспектора по кадровой работе и членов аттестационно-конкурсной комиссии, главного инспектора организационно-правового отдела, членов конкурсной (тендерной) комиссии.
<table border="1"> <tr> <td> Занимаемая должность, подверженная коррупционному риску
</td> <td> Должностные полномочия
</td> <td> Коррупционный риск
</td> <td> Уровень коррупционных рисков
</td> </tr> <tr> <td> сотрудники Аналитического управления
</td> <td> подготовка обобщенных материалов с последующей передачей их в правоохранительные органы
</td> <td> возможность сговора с сотрудниками правоохранительных органов при незаконной передаче информации о субъектах предпринимательской деятельности с целью извлечения выгоды
</td> <td> средний
</td> </tr> <tr> <td> главный инспектор по кадровой работе и члены Аттестационно-конкурсной комиссии
</td> <td> отбор кадрового состава службы
</td> <td> - при передачи информации конкурсантам о вопросах практического задания
- при подготовке документов по материальному и нематериальному стимулированию сотрудников службы
</td> <td> средний
</td> </tr> <tr> <td> главный инспектор Организационно-правового отдела
</td> <td> ведение административного производства
</td> <td> освобождение или занижение штрафных санкций по административной ответственности лиц, представляющих сведения
</td> <td> средний
</td> </tr> <tr> <td> члены конкурсной (тендерной) комиссии
</td> <td> закупка товаров и услуг для нужд Госслужбы финансовой разведки
</td> <td> - наличие личных интересов (конфликт интересов)
- отсутствие адекватной оценки потребностей
- расплывчатые, нечеткие характеристики, способствующие двоякому восприятию, или создание характеристики, описывающей продукт одной конкретной компании
- неясные, необъективные или несвоевременно раскрытые критерии отбора победителя
- непоследовательность доступа к информации о проводимой закупке участников торгов
- недостаточный контроль за исполнением заключенного контракта (это касается в основном качества и временных рамок)
</td> <td> низкий
</td> </tr> </table>