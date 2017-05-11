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В Эмиратах отметили подвиги кыргызстанцев в Великой Отечественной войне

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425155-ru.html

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11 мая 2017, 2:46       Комментарии

Посол Кыргызстана в Объединенных Арабских Эмиратах Чынгыз Эшимбековв Дубае принял участие в торжественном вечере, посвященном 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и почтил память павших совместно с руководителями дипломатических представительств государств-участников СНГ. Как сообщили в посольстве, выступая на церемонии открытия, Ч.Эшимбеков отметил вклад народа Кыргызстана в победу в Великой Отечественной войне, упомянув подвиг кыргызстанцев, которые в составе Панфиловской дивизии приняли легендарный бой под Москвой.

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