В Эмиратах отметили подвиги кыргызстанцев в Великой Отечественной войне

11 мая 2017, 2:46 Комментарии

Посол Кыргызстана в Объединенных Арабских Эмиратах Чынгыз Эшимбековв Дубае принял участие в торжественном вечере, посвященном 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и почтил память павших совместно с руководителями дипломатических представительств государств-участников СНГ. Как сообщили в посольстве, выступая на церемонии открытия, Ч.Эшимбеков отметил вклад народа Кыргызстана в победу в Великой Отечественной войне, упомянув подвиг кыргызстанцев, которые в составе Панфиловской дивизии приняли легендарный бой под Москвой.