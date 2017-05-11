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Спикеры Кыргызстана и Пакистана обменялись поздравительными телеграммами в связи с 25-летием дипотношенийСпикеры Кыргызстана и Пакистана обменялись поздравительными телеграммами в связи с 25-летием дипотношений

В ГАМСУМО находится более 20 документов с просьбой о присвоении статуса села отдельным населенным пунктам

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425154-ru.html

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11 мая 2017, 0:31       Комментарии

В Государственном агентстве МСУ и межэтнических отношений на данный момент находятся 20 документов с просьбой о присвоении статуса села отдельным населенным пунктам. Об этом 10 мая на заседании парламента сообщил замдиректора агентства Михаил Халитов.
Жогорку Кенеш во втором чтении рассмотрел законопроект об отнесении некоторых населенных пунктов Баткенской, Жалал-Абадской и Ошской областей к категории села.
Во время заседания депутат Абдывахап Нурбаев (СДПК) сообщил, что уже на протяжении 6 месяцев ГАМСУМО не может решить вопрос относительно присвоения статуса села трем населенным пунктам Оша. "Почему вы так тянете этот вопрос?" - спросил он.
"Мы являемся рабочим органом по исполнению закона об административно-территориальном устройстве. К нам поступило более 20 документов из разных областей и от разных айыл окмоту. По мере 100% готовности документов мы вносим вопрос на рассмотрение комиссии, а потом вопрос вносится на рассмотрение ЖК. Если по некоторым населенным пунктам документы не внесли, то значит там идет процесс по добиранию каких-либо документов", - сказал М.Халитов.

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