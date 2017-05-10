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Новости Кыргызстана

Пропавшая в Бишкеке девушка найдена — она в шоковом состоянииПропавшая в Бишкеке девушка найдена — она в шоковом состоянии

Спикеры Кыргызстана и Пакистана обменялись поздравительными телеграммами в связи с 25-летием дипотношений

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425153-ru.html

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10 мая 2017, 22:52       Комментарии

Спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков и его пакистанский коллега Сардар Садик обменялись поздравительными телеграммами в связи с 25-летним юбилеем установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Пакистаном. Об этом 10 мая сообщила пресс-служба парламента.
Спикер Кыргызстана отметил активизацию двусторонних контактов между Кыргызстаном и Пакистаном. "В последние годы участились взаимные визиты на самых разных уровнях. Мы с оптимизмом смотрим на светлое будущее многогранных кыргызско-пакистанских отношений и готовы приложить необходимые усилия для их дальнейшего развития", - говорится в телеграмме.
Сардар Садик, в свою очередь, выразил удовлетворение относительно недавно проведенных встреч между Пакистаном и Кыргызстаном, направленных на изменение геополитического и геостратегического сценария.
"Обе страны - соседи, а также члены важных региональных и международных парламентских форумов, которые предоставляют достаточную базу для целенаправленного сотрудничества между нашими государствами", - сказал он.
Делегация парламента Кыргызской Республики посетила Пакистан с 13 по 15 марта 2017 года.

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