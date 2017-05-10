Пропавшая в Бишкеке девушка найдена — она в шоковом состоянии

10 мая 2017, 21:01 Комментарии

БИШКЕК, 10 мая - Sputnik. Милиция нашла 19-летнюю Айзат Айтбекову, пропавшую в Бишкеке утром 6 мая. Об этом корреспонденту Sputnik Кыргызстан сообщили родственники девушки.

По их словам, правоохранителям удалось выйти на связь с предполагаемым окружением Айтбековой, после чего она включила телефон. Затем ее местоположение было установлено - девушку нашли в нижней части микрорайона "Джал".

"Внешних следов насилия нет, но она сейчас в шоковом состоянии и ничего нам не говорит. Планируем отвести ее к психологу и выяснить причину исчезновения", - сказали родственники.

Поиски Айтбековой вели сотрудники УВД Свердловского района.