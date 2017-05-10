Президент Кыргызстана поздравил Эммануэля Макрона с его избранием на пост главы Франции

10 мая 2017, 20:33 Комментарии

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев поздравил Эммануэля Макрона с его избранием на пост президента Французской Республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Выражаю уверенность, что Кыргызстан и Франция продолжат укрепление дружественных отношений и взаимовыгодного партнерства в интересах наших народов и стран", - говорится в телеграмме А.Атамбаева.

Президент Атамбаев пожелал Э.Макрону благополучия, крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а дружественному народу Франции - мира и процветания.