Президенты Кыргызстана и Ирана обменялись поздравительными посланиями по случаю 25-летия дипотношений

10 мая 2017, 20:52 Комментарии

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев и его иранский коллега Хасан Роухани обменялись поздравительными посланиями по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

А.Атамбаев отметил, что за прошедшее время Кыргызстану и Ирану удалось наладить эффективные механизмы взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Отмечено также активное сотрудничество в рамках ООН, ШОС и других структур.

Президент Кыргызстана выразил готовность к продолжению совместной работы по активизации всего спектра взаимодействия между государствами, а также пожелал Х.Роухани благополучия, здоровья, счастья и успехов в деятельности, а иранскому народу - процветания и мира.

Президент Ирана в своем послании отметил, что за последние двадцать пять лет обе стороны предприняли большие шаги для развития двусторонних отношений. "И я убежден в том, что данный курс и впредь получит свое последовательное продолжение на благо процветания народов двух стран и в целях обеспечения и укрепления мира и стабильности в регионе и на международной арене. Верю в то, что успешное преодоление вызовов и угроз региону самым тесным образом зависит от конструктивного взаимодействия, сотрудничества и взаимодополняемости всех государств Центральной Азии, а совместные консультации способны привести к созданию прочного мира и дальнейшему углублению дружественных отношений", - говорится в телеграмме.

Президент Ирана пожелал А.Атамбаеву здоровья и успехов, а народу Кыргызстана - процветания и счастья.