Проводится ежедневный сбор информации о пострадавших от землетрясения жителей Чон-Алая – полпредство

10 мая 2017, 20:09 Комментарии

Бишкек, 10 мая /Кабар/. Проводится ежедневный сбор точной информации о пострадавших гражданах от землетрясения, прошедшего в Чон-Алайском районе. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя Правительства КР в Ошской области.

По ее информации, полномочный представитель Правительства в Ошской области Таалайбек Сарыбашов взял ситуацию под свой контроль, он информирован обо всех возникших проблемах и поручил местным органам власти приложить все возможные усилия в решении возникающих проблем вследствие землетрясения.

"Проводятся мероприятия, направленные на решение задач, поставленных премьер-министром КР Сооронбаем Жээнбековым, после встречи с жителями Чон-Алайского района. Жителям, чьи дома пришли в негодность, для строительства новых домов рассматривается вопрос доставки строительных материалов по ценам города Ош", - говорится в сообщении.

В настоящее время районными и местными властями уточняется список нуждающихся и объемы необходимых строительных материалов, таких как кирпичи, цемент, шифер и др. После чего, строительные материалы будут доставлены в необходимом количестве.

Кроме этого, неравнодушные граждане хотят оказать различную спонсорскую помощь.