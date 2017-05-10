 
Доллар США: 67.6332 (-0.0518) 
Евро: 73.8487 (-0.0092) 
Золото: 39.32 $/гр (-0.07) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

От Бишкека до Парижа — акция "Бессмертный полк" в городах мираОт Бишкека до Парижа — акция "Бессмертный полк" в городах мираПроводится ежедневный сбор информации о пострадавших от землетрясения жителей Чон-Алая – полпредствоПроводится ежедневный сбор информации о пострадавших от землетрясения жителей Чон-Алая – полпредство

Алмазбек Атамбаев поздравил Мун Чжэ Ина по случаю победы на выборах Президента Республики Корея

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/almazbek-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425148-ru.html

Похожие новости

Президенты Кыргызстана и Ирана обменялись поздравительными посланиями по случаю 25-летия дипотношений

Президент Кыргызстана поздравил Эммануэля Макрона с его избранием на пост главы Франции

А.Атамбаев поздравил Мун Чжэ Ина с его победой на выборах президента Южной Кореи

Алмазбек Атамбаев поздравил Эммануэля Макрона с избранием на пост Президента Франции

Президент определил полномочия правительства в сфере профилактики ВИЧ/СПИДа

10 мая 2017, 20:13       Комментарии

Бишкек, 10 мая /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поздравил Мун Чжэ Ина по случаю победы на выборах Президента Республики Корея. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.
"Убежден, что Ваше пребывание на высоком государственном посту будет способствовать дальнейшему развитию Южной Кореи, а также укреплению традиционно дружеских отношений и развитию взаимовыгодного сотрудничества между Кыргызской Республикой и Республикой Корея", - отмечено в поздравительной телеграмме Главы государства.
Алмазбек Атамбаев пожелал Мун Чжэ Ину крепкого здоровья и успехов, а дружественному корейскому народу - мира и благополучия.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум