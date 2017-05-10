10 мая 2017, 20:13 Комментарии

Бишкек, 10 мая /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поздравил Мун Чжэ Ина по случаю победы на выборах Президента Республики Корея. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

"Убежден, что Ваше пребывание на высоком государственном посту будет способствовать дальнейшему развитию Южной Кореи, а также укреплению традиционно дружеских отношений и развитию взаимовыгодного сотрудничества между Кыргызской Республикой и Республикой Корея", - отмечено в поздравительной телеграмме Главы государства.

Алмазбек Атамбаев пожелал Мун Чжэ Ину крепкого здоровья и успехов, а дружественному корейскому народу - мира и благополучия.