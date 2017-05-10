А.Атамбаев поздравил Мун Чжэ Ина с его победой на выборах президента Южной Кореи

10 мая 2017, 20:18 Комментарии

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев поздравил Мун Чжэ Ина по случаю победы на выборах президента Республики Корея. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Убежден, что ваше пребывание на высоком государственном посту будет способствовать дальнейшему развитию Южной Кореи, а также укреплению традиционно дружеских отношений и развитию взаимовыгодного сотрудничества между Кыргызской Республикой и Республикой Корея", - говорится в поздравительной телеграмме главы государства.

А.Атамбаев пожелал Мун Чжэ Ину крепкого здоровья и успехов, а дружественному корейскому народу - мира и благополучия.