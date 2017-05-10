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А.Атамбаев поздравил Мун Чжэ Ина с его победой на выборах президента Южной Кореи

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425147-ru.html

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10 мая 2017, 20:18       Комментарии

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев поздравил Мун Чжэ Ина по случаю победы на выборах президента Республики Корея. Об этом сообщает пресс-служба президента.
"Убежден, что ваше пребывание на высоком государственном посту будет способствовать дальнейшему развитию Южной Кореи, а также укреплению традиционно дружеских отношений и развитию взаимовыгодного сотрудничества между Кыргызской Республикой и Республикой Корея", - говорится в поздравительной телеграмме главы государства.
А.Атамбаев пожелал Мун Чжэ Ину крепкого здоровья и успехов, а дружественному корейскому народу - мира и благополучия.

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