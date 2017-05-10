От Бишкека до Парижа — акция "Бессмертный полк" в городах мира

10 мая 2017, 20:14 Комментарии

Только в России в акции приняли участие более 7,8 миллиона человек. В Москве памятной колонной прошли около 850 тысяч, почти все держали в руках фотографии родственников, воевавших на фронтах Великой Отечественной.

Традиционно в шествии Бессмертного полка приняли участие жители многих государств бывшего СССР, в том числе Украины и Грузии. Правда, в украинских городах не обошлось без столкновений участников акции с радикалами. Так, в Харькове националисты закидали марширующих яйцами и дымовыми шашками, а в Киеве зафиксированы нападения на участников мероприятия.

За рубежом в акции приняли участие жители Великобритании, Боснии и Герцеговины, Франции, Латвии, Чехии, Греции и даже Таиланда.