На сегодня к цифровому телевидению подключилось 88% населения – А.Темирбекова

10 мая 2017, 19:34 Комментарии

Бишкек, 10 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. На 8 мая 2017 года к цифровому телевидению подключилось 88% населения. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщила заместитель министра культуры, информации и туризма Айнура Темирбекова.

По ее словам, согласно динамике подключения, которая прослеживается с 24 марта, еженедельно к ЦТВ подключается 80-90 тыс домохозяйств.

"Помимо всего была проделана масштабная информационная кампания и работа с местными властями. На 1 мая было проведено 2 тыс 673 встречи, в которых приняли участие 776 тыс человек", - добавила А.Темирбекова.