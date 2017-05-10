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На сегодня к цифровому телевидению подключилось 88% населения – А.Темирбекова

Источник:
http://kabar.kg/news/na-segodn...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425145-ru.html

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На сегодня цифровым телевидением охвачено 95% населения страны – Минкультуры

10 мая 2017, 19:34       Комментарии

Бишкек, 10 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. На 8 мая 2017 года к цифровому телевидению подключилось 88% населения. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщила заместитель министра культуры, информации и туризма Айнура Темирбекова.
По ее словам, согласно динамике подключения, которая прослеживается с 24 марта, еженедельно к ЦТВ подключается 80-90 тыс домохозяйств.
"Помимо всего была проделана масштабная информационная кампания и работа с местными властями. На 1 мая было проведено 2 тыс 673 встречи, в которых приняли участие 776 тыс человек", - добавила А.Темирбекова.

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