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Более 3 тыс жителей Чон-Алайского района переселены в палатки - МЧС

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/bolee-3-t...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425144-ru.html

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10 мая 2017, 19:45       Комментарии

Бишкек, 10 мая /Кабар/. В айыльном аймаке Жекенди Чон-Алайского района Ошской области переселены 3 тыс 140 местных жителей в палатки, выделенные от МЧС КР. Об этом рассказал начальник Управления МЧС КР по Ошской области Дайырбек Каримов.
По его словам, со стороны МЧС КР были выделены и распределены 550 единиц палаток. Так, было выдано: в с.Шибээ установлены 53 палатки, 265 жителей были переселены, в с.Жекенди установлено 77 палаток, из них 1 палатка выдано для медпомощи, 454 жителей переселены, в с.Чулук установлены 61 палатка, 244 жителей переселены, в с.Кара-Тейит установлены 121 палатка, 605 жителей переселены, в с.Кара-Мык на данный момент установлено 234 палатки, 1 тыс 572 жителей переселены.
"В общем на 546 палаток, выделенные от МЧС КР, в айыльном аймаке Жекенди переселены 3 тыс 140 местных жителей. Оставшиеся 4 палатки МЧС КР выданы айыльному аймаку Жекенди", -рассказал Д.Каримов.
Нас сегодняшний день комиссия Гражданской защиты Чон-Алайского района обследовала 1 тыс 22 жилых дома, из них в аварийном состоянии 537 домов (4 категория), и 8 домов обрушены (5 категория).

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