Алмазбек Атамбаев поздравил Эммануэля Макрона с избранием на пост Президента Франции

10 мая 2017, 20:01 Комментарии

Бишкек, 10 мая /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поздравил Эммануэля Макрона с избранием на пост Президента Французской Республики. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

"Выражаю уверенность, что Кыргызстан и Франция продолжат укрепление дружественных отношений и взаимовыгодного партнерства в интересах наших народов и стран", - говорится в поздравительной телеграмме Главы государства.

Алмазбек Атамбаев пожелал Эммануэлю Макрону благополучия, крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а дружественному народу Франции - мира и процветания.