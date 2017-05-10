Тело молодой женщины нашли в горах, милиция просит ее опознать

10 мая 2017, 19:27 Комментарии

БИШКЕК, 10 мая - Sputnik. 8 мая примерно в 12.30 в ущелье Тепши Жайыльского района обнаружили тело молодой женщины, сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Ее личность не установлена. По информации пресс-службы, женщине было не больше 30 лет. Она была одета в спортивную кофту красного цвета с капюшоном, синие джинсовые штаны, на ногах красные носки. На безымянном пальце левой руки серебряное кольцо в виде буквы "З".

"При обнаружении тело был уже разложившимся, поэтому невозможно представить более подробную информацию об этой женщине", - говорится в сообщении.

Милиция просит граждан оказать содействие в опознании.

Всем, кто может помочь в установлении личности, необходимо звонить по телефонам: (03131) 5-21-31, (0312) 60-77-27, (0555) 14-82-82, (0550) 88-87-24, (0701) 50-10-50.