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Основной причиной зависания цифрового телевидения является неправильное установление антенны - РПО РМТР

Источник:
http://kabar.kg/news/osnovnoi-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425141-ru.html

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10 мая 2017, 19:21       Комментарии

Бишкек, 10 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Основной причиной зависания цифрового телевидения является неправильное установление антенны. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщил заместитель генерального директора – технический директор ОАО "РПО РМТР" Усан Джанузаков.
По его словам, в 99% случаев обращений с жалобой на зависание канала, причиной является неправильное установление антенны.
"Либо кабель оборван у потребителя, либо нужно покрутить антенну, чтобы поймать сигнал. РПО РМТР полностью покрыл потребности населения. Помимо этого у Бишкека есть одна особенность. Частные компании установили свое оборудование в районе Орто-Сая, а мы на Жибек-Жолу/Дзержинского. И жителям центра города нужно выбрать и повернуть антенну в нужное направление", - сообщил он.

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