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Внесены изменения в Закон КР "О ВИЧ/СПИДе в Кыргызстане"

Источник:
http://kabar.kg/news/vneseny-i...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425140-ru.html

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Подписан Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс КР"

10 мая 2017, 19:31       Комментарии

Бишкек, 10 мая /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Закон КР "О внесении изменений в Закон КР "О ВИЧ/СПИДе в Кыргызской Республике". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.
Как отмечается, закон принят по итогам инвентаризации нормативных правовых актов, в целях приведения положений Закона "О ВИЧ/СПИДе в Кыргызской Республике" в соответствие с Конституцией, конституционным Законом "О Правительстве КР", Законом "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики".
Закон принят Жогорку Кенешем 30 марта 2017 года.
Основные положения принятого Закона направлены на устранение противоречий в законодательстве и на определение, уточнение полномочий Правительства в сфере профилактики ВИЧ/СПИД.
В указанных целях принятым Законом признается утратившей силу преамбула Закона, а раздел I Закона дополняется статьей 1-1, предусматривающей предмет регулирования Закона, поскольку согласно статьи 12 Закона "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики" преамбула - это самостоятельная, не являющаяся обязательной часть нормативного правового акта, содержащая информацию о причинах, условиях и целях его принятия. При этом включение нормативных предписаний в преамбулу не допускается.
В соответствие со статьей 6 Конституции, вступившие в установленном законом порядке в силу международные договоры, участницей которых является Кыргызская Республика, являются составной частью правовой системы Кыргызской Республики. В этой связи часть 2 статьи 2 Закона признается утратившей силу.
Часть 6 статьи 7 Закона приводятся в соответствие со статьями 10 и 11 конституционного Закона "О Правительстве Кыргызской Республики" в части исключения полномочия уполномоченного государственного органа в области здравоохранения по определению Порядка проведения психосоциального консультирования в связи с ВИЧ. При этом, исключаемая норма отнесена к полномочиям Правительства.
Согласно части 3 статьи 32 Закона "О нормативных правовых актах КР" в случае коллизии между нормативными правовыми актами, обладающими равной юридической силой, и если ни один из них не противоречит акту с более высокой юридической силой, действуют положения акта, регулирующего данную сферу правоотношений. В этой связи часть 3 статьи 19 Закона признается утратившей силу.
В соответствии со статьей 2 принятого Закона, Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.

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