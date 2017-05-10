"Пустой конверт" ветерану: он плакал, получив его 9 Мая

10 мая 2017, 18:54 Комментарии

БИШКЕК, 10 мая - Sputnik. В одной из групп в социальных сетях обсуждается публикация о ветеране труда 85-летнем Капасе Бокбаеве, которому, по словам пользователя Facebook, выдали пустой конверт на праздновании Дня Победы в Ново-Покровском айыл окмоту.

Корреспонденты Sputnik Кыргызстан решили разобраться в этом вопросе и связались с невесткой ветерана Махабат Тынаевой и главой айыл окмоту Мирланом Кыдыкеевым.

Тынаева рассказала, что за день до праздника работники сельской управы пригласили дедушку на праздник. Он взял удостоверение ветерана труда и 9 Мая отправился на праздник с сыном. На мероприятии ему вручили конверт в форме фронтового треугольника с гвардейской лентой, гвоздикой и фразой "Не забудем никогда!".

Дедушка положил конверт в карман и дома отдал внучке.

"Он, наверное, думал, что там есть что-то, так как конверт открывалидолго. Но внутри ничего не оказалось. Мы спросили, может, он выронил, но говорит, что принес все, как есть. Обычно в таких письмах в виде треугольника приходили хорошие вести с фронта. Можно было в нем элементарно пожелание написать, если не вручили деньги", - считает Тынаева.

Капас ата в тот день вспоминал, как возил пшеницу, будучи ребенком, в годы войны, отметила она. По ее словам, ветеран труда заплакал, когда увидел пустой конверт.

"Дело не в финансах. Просто было обидно, что айыл окмоту так относится к ветеранам. Ему никогда ничего не вручают, поэтому в этом году он с волнением принес конверт домой", - рассказала невестка Бокбаева.

Родственники дедушки прислали в редакцию фотографию удостоверения, свидетельствующего о том, что он награжден медалью "Ветеран труда". Документ датируется 25 августа 1986 года и выдан секретарем совета президиума Верховного Совета СССР. Также редакция получила фотографию того самого конверта.

Однако глава Новопокровского айыл окмоту Мирлан Кыдыкеев заявил, что это не конверт, выдаваемый местными властями.

По его словам, Капаса Бокбаева пригласили как аксакала на праздник. Всего же в селе шесть тружеников тыла и один ветеран войны. Труженикам тыла полагается единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч сомов, а ветеранам - 15 тысяч.

"Бокбаев родился в 1931 году. Его нет в списках тружеников тыла и ветеранов. В 1945 году ему было всего 14 лет", - отметил он.

Из-за того что дедушка не значится в списках, конверт с деньгами ему не выдавали, сказал глава сельской управы.

"Ветеран труда и труженик тыла - это не одинаковые звания. Капас ата должен быть в списке Управления соцразвития, но его там нет. Открытку в виде фронтового треугольника для участников праздника изготовили ученики Новопокровской школы №3. Это была их инициатива", - пояснил он.

Глава села намерен навестить ветерана и разъяснить ему ситуацию.