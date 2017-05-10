В отдельных районах дожди — погода по Кыргызстану на 11 мая

10 мая 2017, 19:11 Комментарии

БИШКЕК, 10 мая - Sputnik. В горных районах республики 11 мая возможны дожди, сообщает Кыргызгидромет.

По данным синоптиков, в Чуйской и Таласской областях ночью в отдельных горных районах дожди и грозы, на остальной территории без осадков. Ночью столбик термометра покажет 10-16 градусов выше нуля, днем до 28.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью местами дожди, грозы. Ночью ожидается +11...+16, днем воздух прогреется до +23...+28 градусов.

В Прииссыккулья ночью местами дожди и грозы, в горных районах снег. Ночью от 4 до 9 градусов тепла, днем термометры покажут +17...+22.

В Нарынской области ночью в отдельных горных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Ночью прогнозируется 4-9 градусов выше нуля, а днем воздух прогреется до 18-23 градусов.

В Оше без осадков. В ночное время столбик термометра будет колебаться в пределах 14-16 градусов выше нуля, днем покажет около 28 тепла.

В Бишкеке 11 мая возможны кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 4-9 метров в секунду. Ночью +13...+15 градусов, днем +26...+28.