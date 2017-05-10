 
Доллар США: 67.6332 (-0.0518) 
Евро: 73.8487 (-0.0092) 
Золото: 39.32 $/гр (-0.07) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Президент определил полномочия правительства в сфере профилактики ВИЧ/СПИДаПрезидент определил полномочия правительства в сфере профилактики ВИЧ/СПИДаТрамп и Лавров обсудят в Вашингтоне мирный план по СирииТрамп и Лавров обсудят в Вашингтоне мирный план по Сирии

В отдельных районах дожди — погода по Кыргызстану на 11 мая

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425138-ru.html

Похожие новости

Внесены изменения в Закон КР "О ВИЧ/СПИДе в Кыргызстане"

В каких районах Бишкека и Чуйской области 11 мая отключат электричество

Более 3 тыс. жителей переселили из опасных участков на юге Кыргызстана

ДТП со смертельным исходом и угон автомашины раскрыли в Жайыльском районе

В Кыргызстане 88% домохозяйств подключены к цифровому ТВ

10 мая 2017, 19:11       Комментарии

БИШКЕК, 10 мая - Sputnik. В горных районах республики 11 мая возможны дожди, сообщает Кыргызгидромет.
По данным синоптиков, в Чуйской и Таласской областях ночью в отдельных горных районах дожди и грозы, на остальной территории без осадков. Ночью столбик термометра покажет 10-16 градусов выше нуля, днем до 28.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью местами дожди, грозы. Ночью ожидается +11...+16, днем воздух прогреется до +23...+28 градусов.
В Прииссыккулья ночью местами дожди и грозы, в горных районах снег. Ночью от 4 до 9 градусов тепла, днем термометры покажут +17...+22.
В Нарынской области ночью в отдельных горных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Ночью прогнозируется 4-9 градусов выше нуля, а днем воздух прогреется до 18-23 градусов.
В Оше без осадков. В ночное время столбик термометра будет колебаться в пределах 14-16 градусов выше нуля, днем покажет около 28 тепла.
В Бишкеке 11 мая возможны кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 4-9 метров в секунду. Ночью +13...+15 градусов, днем +26...+28.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум