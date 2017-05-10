В каких районах Бишкека и Чуйской области 11 мая отключат электричество

10 мая 2017, 18:53 Комментарии
11 мая в Бишкеке и Чуйской области возможны перебои в электроснабжении. Об этом сообщает ОАО "Северэлектро".
В Бишкеке с 9:00 до 17:00:
– жилмассив "Бакай-Ата" (улицы Нооруз, Чубак, Канчоро), улицы Кирпичная и Абдыкадырова;
– микрорайон "Джал-23" № 21;
– улицы Гагарина, Дагестанская, Муромская, Курчатова, Валдайская, Фрунзе, Калыка Акиева, Тимирязева, Абдумомунова, переулок Драгобычский;
– улицы Кулиева, Бейшеналиевой, проспект Чуй.
С 9:00 до 18:00:
– жилмассив "Красный строитель" (улица Гончарная);
– жилмассив "Кок-Жар" (улица Арстанбап), улицы Маяковского, Витебская и Сеченова;
– улицы Табачная, Мичурина, Ибраимова, Осмонкула, Баетова, Жумабека;
– микрорайон "Тунгуч" №№ 74-80.
В Чуйской области с 9:00 до 17:00:
– поселок Манас;
– село Восточное (улицы Дагестанская и Фрунзе);
– село Военно-Антоновка (улицы Степная, Пионерская и Западная);
– село Сокулук (улицы Свердлова и Калинина, переулок Советский).
– село Полтавка (улицы Центральная, Партизанская, Октябрьская, Горького);
– город Кара-Балта (улицы Крупской, Жайыл баатыра, Краснодарская, Комсомольская);
– город Кара-Балта (улица Пушкина №9).
С 12:00 до 17:00:
– села Сокулук (улицы Белинского, Советская, Токтогула, Калинина, Ленина, Мичурина, Кирова, Ленинградская, Школьная, Ошская, Московская, Победы), Романовка (улицы Озерная, Пионерская).
С 10:00 до 18:00:
– село Чалдыбар (восточная часть: улицы Советская, Верхняя, Ленина, Подгорная).
С 6:00 до 20:00:
– села Кош-Кашат, Карагул, Чон-Джар, Калиновка.