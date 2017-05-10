В каких районах Бишкека и Чуйской области 11 мая отключат электричество

10 мая 2017, 18:53 Комментарии

11 мая в Бишкеке и Чуйской области возможны перебои в электроснабжении. Об этом сообщает ОАО "Северэлектро".

В Бишкеке с 9:00 до 17:00:

– жилмассив "Бакай-Ата" (улицы Нооруз, Чубак, Канчоро), улицы Кирпичная и Абдыкадырова;

– микрорайон "Джал-23" № 21;

– улицы Гагарина, Дагестанская, Муромская, Курчатова, Валдайская, Фрунзе, Калыка Акиева, Тимирязева, Абдумомунова, переулок Драгобычский;

– улицы Кулиева, Бейшеналиевой, проспект Чуй.

С 9:00 до 18:00:

– жилмассив "Красный строитель" (улица Гончарная);

– жилмассив "Кок-Жар" (улица Арстанбап), улицы Маяковского, Витебская и Сеченова;

– улицы Табачная, Мичурина, Ибраимова, Осмонкула, Баетова, Жумабека;

– микрорайон "Тунгуч" №№ 74-80.

В Чуйской области с 9:00 до 17:00:

– поселок Манас;

– село Восточное (улицы Дагестанская и Фрунзе);

– село Военно-Антоновка (улицы Степная, Пионерская и Западная);

– село Сокулук (улицы Свердлова и Калинина, переулок Советский).

– село Полтавка (улицы Центральная, Партизанская, Октябрьская, Горького);

– город Кара-Балта (улицы Крупской, Жайыл баатыра, Краснодарская, Комсомольская);

– город Кара-Балта (улица Пушкина №9).

С 12:00 до 17:00:

– села Сокулук (улицы Белинского, Советская, Токтогула, Калинина, Ленина, Мичурина, Кирова, Ленинградская, Школьная, Ошская, Московская, Победы), Романовка (улицы Озерная, Пионерская).

С 10:00 до 18:00:

– село Чалдыбар (восточная часть: улицы Советская, Верхняя, Ленина, Подгорная).

С 6:00 до 20:00:

– села Кош-Кашат, Карагул, Чон-Джар, Калиновка.