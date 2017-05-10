Трамп и Лавров обсудят в Вашингтоне мирный план по Сирии

10 мая 2017, 19:04 Комментарии

Президент США Дональд Трамп 10 мая примет главу МИД РФ Сергея Ларова. Он находится в Вашингтоне с рабочим визитом.

Это первый личный контакт президента США и представителей МИД РФ после избрания Трампа президентом.

Трамп и Лавров будут обсуждать урегулирование ситуации в Сирии и в частности российский план урегулирования с созданием четырех "зон безопасности". Он был подписан 4 мая в Астане представителями России Турции и Ирана, однако был отвергнут представителями сирийской оппозиции и "вызвал вопросы" у военного командования США.

"Лавров прибывает в американскую столицу с российским планом прекращения насилия в Сирии", — говорится в сообщении АР.

Также стороны намерены обсудить отношения между США и Россией и "различные глобальные темы". Не исключено, что будет затронута и тема отставки главы ФБР Джеймса Коми, которая произошла накануне: именно Коми расследовал звучавшие в адрес администрации Трампа обвинения о ее связях с Россией.