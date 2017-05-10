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Трамп и Лавров обсудят в Вашингтоне мирный план по Сирии

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/tramp-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425136-ru.html

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Глава МИД КР и председатель правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района обсудили вопросы борьбы с терроризмом

10 мая 2017, 19:04       Комментарии

Президент США Дональд Трамп 10 мая примет главу МИД РФ Сергея Ларова. Он находится в Вашингтоне с рабочим визитом.
Это первый личный контакт президента США и представителей МИД РФ после избрания Трампа президентом.
Трамп и Лавров будут обсуждать урегулирование ситуации в Сирии и в частности российский план урегулирования с созданием четырех "зон безопасности". Он был подписан 4 мая в Астане представителями России Турции и Ирана, однако был отвергнут представителями сирийской оппозиции и "вызвал вопросы" у военного командования США.
"Лавров прибывает в американскую столицу с российским планом прекращения насилия в Сирии", — говорится в сообщении АР.
Также стороны намерены обсудить отношения между США и Россией и "различные глобальные темы". Не исключено, что будет затронута и тема отставки главы ФБР Джеймса Коми, которая произошла накануне: именно Коми расследовал звучавшие в адрес администрации Трампа обвинения о ее связях с Россией.

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