Президент определил полномочия правительства в сфере профилактики ВИЧ/СПИДа

10 мая 2017, 19:15 Комментарии

Алмазбек Атамбаев подписал Закон "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О ВИЧ/СПИДе", принятый по итогам инвентаризации нормативных правовых актов, в целях приведения положений Закона "О ВИЧ/СПИДе" в соответствие с Конституцией, конституционным Законом "О правительстве Кыргызской Республики", Законом "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики", сообщает пресс-служба президента.

Закон принят Жогорку Кенешем 30 марта.

"Основные положения принятого Закона направлены на устранение противоречий в законодательстве и на определение, уточнение полномочий правительства в сфере профилактики ВИЧ/СПИД. В указанных целях принятым Законом признается утратившей силу преамбула, а раздел I дополняется статьей 1-1, предусматривающей предмет регулирования Закона, поскольку согласно статьи 12 "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики" преамбула — это самостоятельная, не являющаяся обязательной часть нормативного правового акта, содержащая информацию о причинах, условиях и целях его принятия. При этом включение нормативных предписаний в преамбулу не допускается", – говорится в сообщении.

Часть 6 статьи 7 Закона приводятся в соответствие со статьями 10 и 11 конституционного Закона "О правительстве Кыргызской Республики" в части исключения полномочия уполномоченного государственного органа в области здравоохранения по определению Порядка проведения психосоциального консультирования в связи с ВИЧ. При этом исключаемая норма отнесена к полномочиям правительства.

Согласно части 3 статьи 32 Закона "О нормативных правовых актах КР" в случае коллизии между нормативными правовыми актами, обладающими равной юридической силой, и если ни один из них не противоречит акту с более высокой юридической силой, действуют положения акта, регулирующего данную сферу правоотношений. В этой связи часть 3 статьи 19 Закона признается утратившей силу.

В соответствии со статьей 2 принятого Закона, он вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.