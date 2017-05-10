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Президент определил полномочия правительства в сфере профилактики ВИЧ/СПИДа

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/prezid...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425135-ru.html

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10 мая 2017, 19:15       Комментарии

Алмазбек Атамбаев подписал Закон "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О ВИЧ/СПИДе", принятый по итогам инвентаризации нормативных правовых актов, в целях приведения положений Закона "О ВИЧ/СПИДе" в соответствие с Конституцией, конституционным Законом "О правительстве Кыргызской Республики", Законом "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики", сообщает пресс-служба президента.
Закон принят Жогорку Кенешем 30 марта.
"Основные положения принятого Закона направлены на устранение противоречий в законодательстве и на определение, уточнение полномочий правительства в сфере профилактики ВИЧ/СПИД. В указанных целях принятым Законом признается утратившей силу преамбула, а раздел I дополняется статьей 1-1, предусматривающей предмет регулирования Закона, поскольку согласно статьи 12 "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики" преамбула — это самостоятельная, не являющаяся обязательной часть нормативного правового акта, содержащая информацию о причинах, условиях и целях его принятия. При этом включение нормативных предписаний в преамбулу не допускается", – говорится в сообщении.
Часть 6 статьи 7 Закона приводятся в соответствие со статьями 10 и 11 конституционного Закона "О правительстве Кыргызской Республики" в части исключения полномочия уполномоченного государственного органа в области здравоохранения по определению Порядка проведения психосоциального консультирования в связи с ВИЧ. При этом исключаемая норма отнесена к полномочиям правительства.
Согласно части 3 статьи 32 Закона "О нормативных правовых актах КР" в случае коллизии между нормативными правовыми актами, обладающими равной юридической силой, и если ни один из них не противоречит акту с более высокой юридической силой, действуют положения акта, регулирующего данную сферу правоотношений. В этой связи часть 3 статьи 19 Закона признается утратившей силу.
В соответствии со статьей 2 принятого Закона, он вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.

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