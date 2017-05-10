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BelTA: Беларусь может принять участие в строительстве второго горнорудного калийного комбината в Туркменистане

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/belta-bel...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425134-ru.html

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10 мая 2017, 18:33       Комментарии

BelTA: Беларусь может принять участие в строительстве второго горнорудного калийного комбината в Туркменистане, сообщил сегодня заместитель премьер-министра Анатолий Калинин во время заседания межправительственной белорусско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству, передает корреспондент БЕЛТА.
Вице-премьер напомнил, что недавно в Туркменистане был введен в строй Гарлыкский горно-обогатительный комбинат. "Для нашей страны это один из самых масштабных подобных проектов, реализованных за рубежом. Беларусь выполнила все свои обязательства по введению объекта в эксплуатацию, и сейчас мы ожидаем окончательного расчета, с тем чтобы со своей стороны рассчитаться с субподрядными организациями и поставщиками материалов", - рассказал Анатолий Калинин. Он отметил, что Беларусь продолжит сопровождение проекта подготовки специалистов для Гарлыкского ГОК. "Также мы приступили к обсуждению возможного участия Беларуси в реализации строительства второго горнорудного калийного комбината на базе Карабильского месторождения", - сообщил он.
Заместитель премьер-министр подчеркнул, что потенциал сотрудничества Беларуси и Туркменистана далеко не исчерпан и не может ограничиться только одним-двумя крупными проектами. "Необходимо использовать наработанный опыт взаимодействия для увеличения взаимного товарооборота по всему спектру, также мы видим принципиально новые перспективы взаимодействия в нефтегазовой сфере, в области легкой промышленности, дорожного строительства, поставок в Туркменистан дизель-поездов, белорусского программного обеспечения", - пояснил он.
При этом вице-премьер обратил внимание, что Беларусь озабочена некоторым снижением экспорта в Туркменистан шин, грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и пассажирской техники. "Мы предлагаем совместными усилиями выработать приемлемые механизмы реализации поставок готовой продукции, с этой целью белорусской частью комиссии создана рабочая группа, в состав которой включены представители наших ведущих министерств и ведомств. Также мы предлагаем более активно использовать потенциал прямого взаимодействия между бизнес-структурами наших стран и рассчитываем, что это послужит увеличению числа субъектов хозяйствования, вовлеченных во взаимную торговлю", - заявил он.
Анатолий Калинин обратил внимание, что расширяется нормативно-правовая база сотрудничества двух стран, во время недавнего визита Президента Беларуси в Туркменистан было подписано 11 двусторонних соглашений, направленных на расширение сотрудничества в области образования, культуры, туризма. В 2016 году внешнеторговый оборот между странами вырос по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 30%, достигнув вместе с услугами почти $300 млн.
Заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Дадебай Амангелдиев подчеркнул, что Туркменистан видит перспективы сотрудничества с Беларусью по разным направлениям. "В числе основных приоритетных - сотрудничество в нефтегазовой сфере, в области науки и технологий, здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, а также расширение гуманитарных связей", - сказал он.
Восьмое заседание межправительственной белорусско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству проходит в Минске 10-12 мая. Участники туркменской делегации во время визита посетят такие белорусские предприятия, как ЗАО "Штадлер Минск", ГП "Минсктранс", РУП "Национальный центр электронных услуг", ГО "Белорусская железная дорога".

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