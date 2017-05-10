Минобразования КР объявляет конкурс на участие в стажировке в IT- Академии в Минске

10 мая 2017, 18:37 Комментарии
Бишкек, 10 мая /Кабар/. Министерство образования и науки КР в рамках экспериментального проекта "Информационно – технологический образовательный кластер" и с целью устранения разрыва между структурой программ профессионального образования и требованиями рынка труда в сфере информационных технологий объявляет о запуске нового проекта по увеличению и ускоренной подготовке IT-специалистов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Данная инициатива будет способствовать созданию целого информационно-технологического образовательного кластера с привлечением сети профессиональных лицеев по всей республике в тесной привязке к профильному бизнесу, что является одним из форматов государственно – частного партнерства.
В рамках Национальной стратегии устойчивого развития КР, в связи с подготовкой Национального проекта "Таза Коом", в целях популяризации и увеличения подготовки IT-специалистов Министерство образования и науки КР объявляет конкурс на участие в стажировке по обучению в IT- Академии г. Минск, Республика Беларусь.
Требования:
- Отличные навыки владения компьютером и он-лайн программы (программа HDML);
- Технический английский язык (базовый уровень).
Срок обучения – 1 месяц.
Язык обучения – русский.
Примечание: после прохождения стажировки кандидаты должны в течение 3 лет принимать участие в обучении граждан КР (на контрактной основе) на базе учебных заведений системы Министерства образования и науки КР.
Для участия в конкурсе кандидатам необходимо представить следующие документы:
1. Заявление на имя министра образования и науки КР;
2. Резюме;
3. Копия паспорта;
4. Копия диплома о высшем образовании или бакалавра с приложениями;
6. Сертификат об уровне знания английского языка;
7. 6 фотографий размером 3х4;
8. Медицинская справка 086 и справка об отсутствии ВИЧ/СПИД;
9. Рекомендательное письмо с места работы;
10. Анкета.
Документы необходимо предоставить до 17.00 ч. 23 мая 2017 года в Министерство образования и науки КР (220 кабинет), тел. для справок: 0 (312) 62 15 19.