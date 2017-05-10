Минобразования КР объявляет конкурс на участие в стажировке в IT- Академии в Минске

10 мая 2017, 18:37 Комментарии

Бишкек, 10 мая /Кабар/. Министерство образования и науки КР в рамках экспериментального проекта "Информационно – технологический образовательный кластер" и с целью устранения разрыва между структурой программ профессионального образования и требованиями рынка труда в сфере информационных технологий объявляет о запуске нового проекта по увеличению и ускоренной подготовке IT-специалистов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Данная инициатива будет способствовать созданию целого информационно-технологического образовательного кластера с привлечением сети профессиональных лицеев по всей республике в тесной привязке к профильному бизнесу, что является одним из форматов государственно – частного партнерства.

В рамках Национальной стратегии устойчивого развития КР, в связи с подготовкой Национального проекта "Таза Коом", в целях популяризации и увеличения подготовки IT-специалистов Министерство образования и науки КР объявляет конкурс на участие в стажировке по обучению в IT- Академии г. Минск, Республика Беларусь.

Требования:

- Отличные навыки владения компьютером и он-лайн программы (программа HDML);

- Технический английский язык (базовый уровень).

Срок обучения – 1 месяц.

Язык обучения – русский.

Примечание: после прохождения стажировки кандидаты должны в течение 3 лет принимать участие в обучении граждан КР (на контрактной основе) на базе учебных заведений системы Министерства образования и науки КР.

Для участия в конкурсе кандидатам необходимо представить следующие документы:

1. Заявление на имя министра образования и науки КР;

2. Резюме;

3. Копия паспорта;

4. Копия диплома о высшем образовании или бакалавра с приложениями;

6. Сертификат об уровне знания английского языка;

7. 6 фотографий размером 3х4;

8. Медицинская справка 086 и справка об отсутствии ВИЧ/СПИД;

9. Рекомендательное письмо с места работы;

10. Анкета.

Документы необходимо предоставить до 17.00 ч. 23 мая 2017 года в Министерство образования и науки КР (220 кабинет), тел. для справок: 0 (312) 62 15 19.