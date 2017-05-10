10 мая 2017, 18:19 Комментарии

ДТП со смертельным исходом и угон автомашины раскрыли в Жайыльском районе Чуйской области, сообщает пресс-служба МВД.

По данным ведомства, 8 мая в селе Кызыл-Дыйкан неизвестный водитель на неустановленной автомашине совершил наезд на жителя села Кепел-Арык Московского района.

"Потерпевший – 70-летний Б.М. от полученных травм скончался. Сотрудниками УПМ Чуйской области задержан 53-летний водитель автомашины марки "БМВ 325", житель Московского района 43-летний А.А. 7 мая в отдел милиции города Кара-Балта обратился 43-летний местный житель М.А.. Мужчина сообщил, что неизвестные лица незаконно завладели его автомобилем марки "Мерседес Бенц 314". При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками милиции задержан 42-летний житель Кара-Балты К.В.", – говорится в сообщении.

В ходе следственных мероприятий, действиям задержанных будет дана юридическая оценка. Проводятся соответствующие проверки.