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ДТП со смертельным исходом и угон автомашины раскрыли в Жайыльском районе

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/dtp-so...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425131-ru.html

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В каких районах Бишкека и Чуйской области 10 мая отключат электричество

10 мая 2017, 18:19       Комментарии

ДТП со смертельным исходом и угон автомашины раскрыли в Жайыльском районе Чуйской области, сообщает пресс-служба МВД.
По данным ведомства, 8 мая в селе Кызыл-Дыйкан неизвестный водитель на неустановленной автомашине совершил наезд на жителя села Кепел-Арык Московского района.
"Потерпевший – 70-летний Б.М. от полученных травм скончался. Сотрудниками УПМ Чуйской области задержан 53-летний водитель автомашины марки "БМВ 325", житель Московского района 43-летний А.А. 7 мая в отдел милиции города Кара-Балта обратился 43-летний местный житель М.А.. Мужчина сообщил, что неизвестные лица незаконно завладели его автомобилем марки "Мерседес Бенц 314". При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками милиции задержан 42-летний житель Кара-Балты К.В.", – говорится в сообщении.
В ходе следственных мероприятий, действиям задержанных будет дана юридическая оценка. Проводятся соответствующие проверки.

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