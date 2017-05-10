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Новый президент Южной Кореи приведен к присяге

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/novyj-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425130-ru.html

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10 мая 2017, 18:30       Комментарии

Новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приведен сегодня к присяге.
64-летний либерал в своем первом выступлении на посту президента заявил, что он немедленно приступит к усилиям по "урегулированию кризиса безопасности" на Корейском полуострове. "Если понадобится, я отправлюсь в Вашингтон, я отправлюсь в Пекин и Токио и, если будут условия, в Пхеньян", – сказал он.
Предполагается, что Мун Чжэ Ин быстро проведет крупные кадровые и штабные назначения, чтобы положить конец вакууму во власти, оставленному после свержения бывшего президента Пак Кын Хе, которая вынуждена была покинуть пост после коррупционного скандала.
Мун Чжэ Ин пообещал вывести страну из перипетий коррупционного скандала и раскритиковал предыдущие администрации за то, что они не смогли остановить развитие ядерной программы Северной Кореи.
На этих выборах в Южной Корее явка избирателей стала самой высокой за 20 лет. Мун получил 41,1% голосов, кандидат консерваторов Хон Джунпхё — 25,5%.

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