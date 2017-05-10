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Более 3 тыс. жителей переселили из опасных участков на юге Кыргызстана

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/bolee-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425129-ru.html

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10 мая 2017, 18:41       Комментарии

В айыльном аймаке Жекенди Ошской области переселены 3 тыс. 140 местных жителей в палатки, выделенные от МЧС КР. Об этом рассказал начальник Управления МЧС КР по Ошской области майор Дайырбек Каримов.
"МЧС выделены и распределены 550 палаток. Комиссия Гражданской защиты Чон-Алайского района обследовала 1 тыс. 22 жилых домов, из них в аварийном состоянии 537 жилых домов (4 категория), и 8 домов обрушены (5 категория). Чон-Алайским айыльным аймаком дополнительно выделены 3 палатки, 5 юрт, размещены возле их домов, 48 граждан отселены", – говорится в сообщении.
Напомним, 3 мая и 5 мая в Таджикистане произошло землетрясение силой в эпицентре 7 баллов, отдаленностью 26 км к юго-западу от села Карамык Чон-Алайского района, отдаленностью 35 км к юго-западу от села Шибээ. В населенных пунктах: Шибээ, Карамык и Кара-Тейит Чон-Алайского района Ошской области, интенсивность землетрясения составила 6 баллов и в других районах интенсивность землетрясения составила 4-5 баллов. В результате есть различные степени разрушения домов и соцобъектов.

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