Переход на цифровое телевидение - это требование времени – А.Темирбекова

10 мая 2017, 18:26 Комментарии

Бишкек, 10 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Переход на цифровое телевидение - это требование времени. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщила заместитель министра культуры, информации и туризма Айнура Темирбекова.

По ее словам, сегодня интернет, сотовая связь и телевидение основывается на радиочастотном ресурсе.

"Понимая это, в 2005 году все страны мира договорились разделиться на зоны и отключить аналоговое телевидение. Мы вошли в зону Женевы. Согласно информации из интернета Люксембург и Нидерланды перешли к ЦТВ в 2006 году, США и Германия в 2009 году. Кыргызстан, как один из 104 стран должен перейти к цифре. То есть мы переходим к ЦТВ согласно международным стандартам", - сказала она.

Также, второй причиной перехода, Айнура Темирбекова назвала то, что оборудование для аналогового телевидения было установлено в 1966 году.

"Соответственно, эта техника уже устарела и требуется замена. Кроме того, Кыргызстан, также как и первым ввел нацвалюту и вступил в ВТО, первым отключает аналоговое телевидение в нашем регионе. Наши соседи будут должны с нами разговаривать. Уже состоялись встречи со специалистами из Казахстана и Узбекистана. Мы обсудили вопросы по делимитации частот. Также есть информация, что Таджикистан намеревается прибыть к нам с делегацией", - сообщила она.

Замглавы Минкультуры отметила, что в соцпакет вошли 13 каналов.

"Всего в Кыргызстане установлено 4 мультиплексов, два из которых мы отдадим частных телеканалам без конкурса и на бесплатной основе. Ранее имелось 24 частных каналов, 3 из которых перешли в соцпакет. Это национализированные телеканалы: ЗАО "Пятый канал", Пирамида и ОшТВ", - добавила она.