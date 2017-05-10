 
Доллар США: 67.6332 (-0.0518) 
Евро: 73.8487 (-0.0092) 
Золото: 39.32 $/гр (-0.07) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Новый президент Южной Кореи приведен к присягеНовый президент Южной Кореи приведен к присягеВидео новости за 10 мая 2017 годаВидео новости за 10 мая 2017 года

Переход на цифровое телевидение - это требование времени – А.Темирбекова

Источник:
http://kabar.kg/news/perekhod-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425127-ru.html

Похожие новости

Основной причиной зависания цифрового телевидения является неправильное установление антенны - РПО РМТР

В Кыргызстане 88% домохозяйств подключены к цифровому ТВ

На сегодня цифровым телевидением охвачено 95% населения страны – Минкультуры

В Боомском ущелье на 3 дня временно будет перекрываться дорога

В Боомском ущелье проводится спуск камней, трасса будет временно перекрываться

10 мая 2017, 18:26       Комментарии

Бишкек, 10 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Переход на цифровое телевидение - это требование времени. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщила заместитель министра культуры, информации и туризма Айнура Темирбекова.
По ее словам, сегодня интернет, сотовая связь и телевидение основывается на радиочастотном ресурсе.
"Понимая это, в 2005 году все страны мира договорились разделиться на зоны и отключить аналоговое телевидение. Мы вошли в зону Женевы. Согласно информации из интернета Люксембург и Нидерланды перешли к ЦТВ в 2006 году, США и Германия в 2009 году. Кыргызстан, как один из 104 стран должен перейти к цифре. То есть мы переходим к ЦТВ согласно международным стандартам", - сказала она.
Также, второй причиной перехода, Айнура Темирбекова назвала то, что оборудование для аналогового телевидения было установлено в 1966 году.
"Соответственно, эта техника уже устарела и требуется замена. Кроме того, Кыргызстан, также как и первым ввел нацвалюту и вступил в ВТО, первым отключает аналоговое телевидение в нашем регионе. Наши соседи будут должны с нами разговаривать. Уже состоялись встречи со специалистами из Казахстана и Узбекистана. Мы обсудили вопросы по делимитации частот. Также есть информация, что Таджикистан намеревается прибыть к нам с делегацией", - сообщила она.
Замглавы Минкультуры отметила, что в соцпакет вошли 13 каналов.
"Всего в Кыргызстане установлено 4 мультиплексов, два из которых мы отдадим частных телеканалам без конкурса и на бесплатной основе. Ранее имелось 24 частных каналов, 3 из которых перешли в соцпакет. Это национализированные телеканалы: ЗАО "Пятый канал", Пирамида и ОшТВ", - добавила она.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум