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Пусть покажут, в какой войсковой части есть "дедовщина", - Генштаб о докладе омбудсмена

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425126-ru.html

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В армии встречаются военнослужащие, не умеющие читать и писать, - Аппарат омбудсмена

10 мая 2017, 18:20       Комментарии

Заключение омбудсмена подлежит тщательному анализу. Так прокомментировали агентству АКИpress в пресс-службе Генерального штаба доклад омбудсмена Кубатбека Оторбаева, где он отметил факты "дедовщины" в частях Вооруженных сил Кыргызстана.
В мониторинге было охвачено 13 призывных комиссий, количество опрошенных призывников составило 355 человек.
По результатам анонимного анкетирования на вопрос о том, к каким видам наказания был привлечен солдат, 77 военнослужащих срочной военной службы ответили, что были привлечены к дисциплинарному взысканию в виде "наряда вне очереди", один указал, что был подвергнут дисциплинарному аресту, 11 военнослужащих - к "стойке в одной позе", 6 - к "табуретке", 4 - к наказанию "слоник", 3 прошли наказание "стодневка" и по одному - к наказанию "телевизор" и "велосипед".
Как сообщили в Генштабе, доклад омбудсмена в основном составлялся на результатах анализа, проведенного в 2015-2016 годах, данные устарели. Дедовщина является проблемой взаимоотношения между разными периодами призывов в армию. Но последние 2 года в каждом из подразделений Генштаба служат солдаты одного призыва. То есть, нет "дедов" и "духов". Таким образом все предпосылки искоренены. Вопрос дедовщины в настоящее время не является основным, как было раньше.
Кроме того, в своем докладе омбудсмен отметил, что некоторые из солдат не умеют читать и писать.
В Генштабе прокомментировали, что все солдаты оканчивали как минимум 9 классов школы. "Пусть конкретно приведут в пример, какой солдат какой части не умеет писать или читать. Кроме того, у 40% солдат имеется высшее образование. Доклад прочитан, конкретного ничего нет", - сказал он.

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