Совбез: Вопрос аренды спортобъектов и присвоения званий спортсменам таит в себе коррупционные риски

10 мая 2017, 17:59 Комментарии

14 зон коррупции и 25 коррупционных рисков выявлено в Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при правительстве КР. Итоги проведенного анализа в деятельности ведомства представили в ходе заседания рабочей группы Совета безопасности Кыргызской Республики по контролю над реализацией госстратегии антикоррупционной политики.

По данным секретариата Совета безопасности Кыргызской Республики, вопрос управления спортивными сооружениями, которые зачастую служат местом проведения различных культурно-массовых мероприятий, вызвал достаточно много нареканий и критики.

"В вопросах предоставления в аренду помещений данных спортобъектов существует коррупционная составляющая, нет прозрачности в финансово-хозяйственной деятельности. Необходимо отметить, что в данное время Госагентство в этой части проводит соответствующее реформирование в целях эффективного управления госимуществом с учетом ликвидации коррупционных рисков", — говорится в сообщении Совбеза.

Участие спортсменов и официальных представителей в международных соревнованиях отнесли к одной из зон, имеющей коррупционные риски.

"Из-за отсутствия нормативно-правовых документов, регламентирующих этот вопрос, возникают случаи, когда в состав делегаций включают граждан, не имеющих прямого отношения к этим международным мероприятиям. Тем самым наносится ущерб бюджету страны", — подчеркивают в Совете безопасности КР.

Анализ показал, что коррупционные риски возможны при присвоении и лишении звания заслуженного тренера, заслуженного мастера спорта КР, квалификационных судейских категорий. Как оказалось, условия и порядок присвоения и лишения этих званий был оговорен в Единой спортивной классификации (ЕСК), которая с 2017 года не действует в Кыргызстане. При присвоении и лишении этих званий решение принимает комиссия, однако в ЕСК нет ни порядка ее формирования, ни ее работы, ни полномочия. Аналогичная ситуация — и с назначением, повышением и снижением стипендий ведущим спортсменам, решение по которым принимает комиссия, однако нет формально закрепленного порядка ее создания.

"Аккредитация спортивных федераций, союзов, ассоциаций по различным видам спорта также является коррупционной зоной. Условия для получения аккредитации дают возможность для коррупционных сделок, незаконных действий заинтересованных сторон. Кроме того, коррупционные зоны есть в вопросах деятельности специализированных спортшкол, в деятельности по подготовке спортивного резерва, национальных сборных команд по видам спорта к различным международным соревнованиям", — отмечают в Совбезе.

"Хочется отметить, что руководство Госагентства проявило заинтересованность и понимание в ликвидации коррупционных рисков в ведомстве. Со своей стороны члены рабочей группы готовы оказать помощь в устранении имеющихся коррупционных рисков в целях повышения прозрачности в управлении сферой физической культуры и спорта", — прокомментировал итоги мониторинга секретарь Совета безопасности Темир Джумакадыров.