В Кыргызстане 88% домохозяйств подключены к цифровому ТВ

10 мая 2017, 18:12 Комментарии

Для распространения социального пакета телеканалов цифрового эфирного наземного телевещания по всей стране установлены 54 цифровых передатчика, которые обеспечили охват для 95 процентов населения Кыргызстана. Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель министра культуры, информации и туризма в КР Айнура Темирбекова.

По ее словам, в республиканском бюджете начиная с 2015 года ежегодно предусматривается 154 млн сомов на оплату трансляции социального пакета в период параллельного телерадиовещания, и, начиная с 2017 года, 25 млн сомов на спутниковое вещание социального пакета телеканалов.

«Примерно 315 тыс. человек проживают в «радиотеневой зоне», в основном — в ущельях гор и впадинах. Решением Госкомиссии по переходу на цифровое ТВ в КР для охвата данных населенных пунктов цифровым телевещанием будут установлены 211 передатчиков, что позволит обеспечить охват вещанием 227 населенных пунктов», — рассказала она.

Замминистра добавила, что на сегодняшний день 88% домохозяйств подключены к цифровому ТВ.