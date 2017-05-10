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В Кыргызстане 88% домохозяйств подключены к цифровому ТВ

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-kyrg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425124-ru.html

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Переход на цифровое телевидение - это требование времени – А.Темирбекова

10 мая 2017, 18:12       Комментарии

Для распространения социального пакета телеканалов цифрового эфирного наземного телевещания по всей стране установлены 54 цифровых передатчика, которые обеспечили охват для 95 процентов населения Кыргызстана. Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель министра культуры, информации и туризма в КР Айнура Темирбекова.
По ее словам, в республиканском бюджете начиная с 2015 года ежегодно предусматривается 154 млн сомов на оплату трансляции социального пакета в период параллельного телерадиовещания, и, начиная с 2017 года, 25 млн сомов на спутниковое вещание социального пакета телеканалов.
«Примерно 315 тыс. человек проживают в «радиотеневой зоне», в основном — в ущельях гор и впадинах. Решением Госкомиссии по переходу на цифровое ТВ в КР для охвата данных населенных пунктов цифровым телевещанием будут установлены 211 передатчиков, что позволит обеспечить охват вещанием 227 населенных пунктов», — рассказала она.
Замминистра добавила, что на сегодняшний день 88% домохозяйств подключены к цифровому ТВ.

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