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Визит Шойгу в Кыргызстан связали с рекультивацией урановых хвостохранилищ

Источник:
http://knews.kg/2017/05/vizit-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-425123-ru.html

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10 мая 2017, 18:08       Комментарии

Предположение, что визит министра обороны России Сергея Шойгу в Кыргызстан связан с необходимостью решения вопросов по рекультивации урановых хвостохранилищ, высказал в одной из соцсетей эксперт по Центральной Азии   Северному Востоку Александр Князев.
По одной из версий, вследствие того, что хвостохранилища должна рекультивировать Россия как правопреемник СССР, этот вопрос мог стоять на повестке дня.
Однако в МЧС КР версию о визите Шойгу по вопросам хвостохранилищ опровергли, подтвердив, меж тем, что вопросы рекультивации входят в компетенцию ведомства.
"Визиты Сергея Шойгу никак не связаны с темой рекультивации урановых хвостохранилищ. Данный вопрос не поднимался на встречах", – прокомментировала версию пресс-секретарь МЧС Кыргызстана Элмира Шерипова.
Напомним, на прошлой неделе с частными визитами Бишкек посетили министр обороны России Сергей Шойгу и первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко. На официальном уровне о поездках чиновников в столицу Кыргызстане не сообщалось.

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